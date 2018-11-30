Киев, 30 ноября, 2018, 14:02 — ИА Регнум. Украинская сторона имеет доказательства того, что её корабли ВМС запрашивали разрешение на проход через Керченский пролив, заявил глава генерального штаба ВСУ Виктор Муженко во время совещания по обороноспособности страны, сообщило 30 ноября информационное агентство «УНН».

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"Что касается сведений прохода наших кораблей через Керченский пролив. Есть подтверждение еще двух радиограмм, 3.58, в которой четко звучит то, что наш малый бронированный катер «Бердянск» осуществляет запрос и общается с диспетчером поста технического наблюдения береговой охраны ФСБ РФ», — рассказал Муженко.

Он также уточнил, что украинские корабли якобы обратились к службам РФ за четыре часа до прохода и заявили о готовности принять на борт российского лоцмана.

Напомним, российские власти утверждают, что 25 ноября 2018 года украинские суда вошли в территориальные воды РФ безо всякого на то разрешения.

После того, как российские пограничники выдвинулись в сторону нарушителей, украинские моряки не реагировали на их предупреждения и не выполняли законных требований. Сами моряки признали, что делали это с целью устроить провокацию.

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