Москва, 30 ноября, 2018, 00:56 — ИА Регнум. В Москве в Пушкинском музее с 30 ноября по 27 декабря пройдет XXXVIII Международный фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера», сообщили в пресс-службе музея.

Святослав Рихтер

Нынешний фестиваль посвящен выставке «Пикассо & Хохлова», открывшейся в Главном здании музея с 20 ноября. Мероприятие продлится до 3 февраля 2019 г.

«Музыкальные программы фестиваля, следуя за линией жизни главных героев экспозиции, включают русскую, французскую и испанскую музыку, дополняя живописную палитру музыкальными красками», — отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в Москве в Концертном зале им. П.И. Чайковского и Камерном зале Московской консерватории открылся VI Международный фестиваль актуальной музыки «Другое пространство».