Москва, 29 ноября, 2018, 21:27 — ИА Регнум. Программы сексуального просвещения для школьников, которые ранее широко внедрялись в Европе, не оправдали ожиданий своих разработчиков. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 ноября заявила клинический психолог, член «Родительского всероссийского сопротивления» Жанна Тачмамедова на круглом столе «ДА или НЕТ секспросвету? Государство заодно с родителями или против?»

Джон Уотерхаус. Гилей и нимфы

«На Западе уже несколько десятилетий эти программы есть. Они уже давно введены и там-то уже есть опыт, чем это всё закончилось. А закончилось это бесславно», — заявила Тачмамедова.

Пока вице-премьер Татьяна Голикова говорит о необходимости вводить программу сексуального просвещения и рассказывать о методах контрацепции для снижения подростковой беременности, в некоторых странах Европы от этой практики даже стали отказываться, отметила эксперт.

Хорошим примером служит кампания, ранее разработанная британским правительством: регионы должны были организовывать программы сексуального просвещения с информацией о методах контрацепции и сделать контрацептивы «предельно доступными».

«В Великобритании один из самых высоких уровней подростковой беременности. У них в своё время была десятилетняя правительственная программа по снижению подростковой беременности. Это началось в начале 2000-х годов», — пояснила эксперт.

«По итогам десяти лет эксперты говорят, что программа провалилась. Мало того, что не снизилось количество этих беременностей, но и увеличилось. Было проведено несколько исследований по этому поводу. Дэвид Паттон, профессор Ноттингеймского университета, 14 лет исследовал программы и что дальше происходило с подростками», — подчеркнула Тачмамедова.

В некоторых областях Великобритании, где особенно активно и широко проводились программы сексуального просвещения, чуть не в два раза увеличилось количество подростковых беременностей — около 45% детей, которые прошли эти уроки сексуального просвещения, «испытывали потребность поэкспериментировать с полученным знанием».

«Им же сказали, что это безопасный секс. Рассказали, как хорошо пуститься во все тяжкие, при том сделать это безопасно. Почему бы не попробовать? Если раньше у детей были табу, например культура, родители транслировали нежелательность раннего вступления в эту жизнь, то теперь оказалось, что всё это безопасно», — добавила Тачмамедова.

При этом там, где сейчас от программы отказались, иногда наблюдается, наоборот, двукратное снижение уровня подростковой беременности, добавила она.

29 ноября в пресс-центре ИА REGNUM состоялся экспертный круглый стол «ДА или НЕТ секспросвету? Государство заодно с родителями или против?» Эксперты отметили, что в России возобновилась пропаганда «обновления» семейных ценностей, которое выражается в усилении институтов ювенальной юстиции и передаче образовательным учреждениям функций сексуального воспитания детей.