Краснодар, 29 ноября, 2018, 20:24 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту нападения на сотрудников Росгвардии в Краснодаре 29 ноября возбудил Следственный комитет России, сообщила пресс-служба ведомства. Дело возбуждено по статье 317 УК РФ — «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Rosgvard.ru Сотрудник Росгвардии

Как предварительно установлено, вечером 29 ноября на улице Гагарина рядом с продуктовым магазином мужчина, чья личность пока не установлена, открыл стрельбу по двум сотрудникам Росгвардии, находившимся при исполнении в патрульном автомобиле. Нападавший был ликвидирован ответным огнем. Двое сотрудников ведомства получили огнестрельные ранения — они были госпитализированы.

В настоящее время на месте ЧП работают следователи. Они устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей произошедшего.