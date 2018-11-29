Бишкек, 29 ноября, 2018, 19:34 — ИА Регнум. Правительство Киргизии намерено в очередной раз пересмотреть условия соглашения с канадской компанией «Centerra Gold Inc» по проекту разработки «Кумтора» — крупнейшего золоторудного месторождения страны. Об этом на заседании парламента заявил премьер-министра Мухаммедкалый Абылгазиев, пишет «Tazabek».

Kumtor.kg Месторождение Кумтор

По словам высокопоставленного чиновника, прежний договор по «Кумтору» не устраивает нынешний кабинет министров. Правительство будет настаивать на еще одном увеличении экологических выплат, социальных отчислений и дивидендов киргизской стороны.

«Мы не согласны на прежнее соглашение. Мы по тому стратегическому соглашению считаем, что в нем не защищены хорошо наши интересы. Мы говорим, что оно должно быть усилено. Открыто говоря, мы требуем выплатить больше средств по вопросу экологии, по вопросу социальному сотрудничеству», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что 11 сентября 2017 года правительство Киргизии, на тот момент возглавляемое премьер-министром Сапаром Исаковым, подписало с «Centerra Gold Inc» соглашение по охране окружающей среды и развитию инвестиций.

В соответствии с тем договором, канадский инвестор увеличил суммы ежегодных экологических выплат с $310 тысяч до $3 млн (с 21 млн до 201 млн рублей) и отчислений в фонд по рекультивации «Кумтора» до $6 млн (401 млн рублей). Также горнорудная компания предоставила $50 млн (3,34 млрд рублей) для фонда развития природы и еще $10 млн (669,4 млн рублей) для фонда развития онкологической службы.