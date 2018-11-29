Вашингтон, 29 ноября, 2018, 19:10 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что его полноформатная встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках саммита «Большой двадцатки» в Аргентине, скорее всего, состоится. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

Перед отлетом в Аргентину Трамп пообщался с журналистами и сказал им, что решение о встрече с Путиным в рамках саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе он примет на борту самолета.

Напомним, что ранее Трамп в интервью газете Washington Post заявил, что может отменить переговоры с Путиным в столице Аргентины из-за провокации, которую устроили украинские боевые корабли в российских территориальных водах.