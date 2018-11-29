Екатеринбург, 29 ноября, 2018, 18:34 — ИА Регнум. В Екатеринбурге запланированный к проведению всемирной универсальной выставки ЭКСПО 2025 «умный город» остаётся в числе приоритетов. Об этом 29 ноября на заседании правительства Свердловской области заявил губернатор Евгений Куйвашев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Метро, станция Геологическая. Екатеринбург.

По его словам, этот город на берегу Верх-Исетского пруда должен стать комфортным, экологичным и инновационным. Глава региона поручил своим подчинённым создать дорожную карту по созданию данного проекта и определиться с тем, кто будет партнёрами.

Также среди приоритетов остаётся развитие рельсового транспорта. Это и трамвайная линия из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму, и скоростные трамваи в другие города-спутники, и вторая ветка метрополитена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «умного города» и второй линии метро планировалось воплотить в жизнь в случае победы в борьбе за ЭКСПО 2025. Однако Екатеринбург уступил японской Осаке. Тем не менее эти проекты всё равно планируется реализовывать, но для этого потребуется больше времени. Одна из главных проблем — это привлечение денег. Регион надеется привлечь финансирование из федерального бюджета.