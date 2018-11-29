Чебоксары, 29 ноября, 2018, 18:28 — ИА Регнум. В Чувашии в сводный перечень проблемных включены три дома, где заключено договоров долевого участия на 861 млн рублей. Кроме того, от первоначальных графиков отстают три застройщиков по шести объектам. Об этом ИА REGNUM сообщили в аппарате ГФИ по итогам совещания под руководством главного федерального инспектора по Чувашии Геннадия Федорова.

Кирпич

На совещании было отмечено, что в республике лидерами по числу объектов долевого строительства являются Чебоксары, где строятся 85 домов (8,9 тыс. договоров), и Новочебоксарск, где возводятся 15 объектов (1,1 тыс. договоров). В 2017 году власти заявили об отсутствии обманутых дольщиков, но с августа 2018 года в регионе в очередной раз столкнулись с данной проблемой: по данным полпредства, в сводный перечень проблемных объектов республики включены три дома, по которым заключено 306 договоров долевого участия на сумму 861 млн рублей. В релизе уточняется, что речь идёт об объектах компаний «Кратонстрой», «Алза», «Победа».

"Имеются отставания от первоначальных графиков у трёх застройщиков по шести объектам, по которым заключен 981 договор долевого участия на общую сумму 1,7 млрд рублей. Необходимо проанализировать ситуацию в данной сфере, как органы исполнительной власти и местного самоуправления прорабатывают имеющиеся проблемы, сколько выявлено граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, из числа «затянувшихся» объектов долевого строительства, какие меры предпринимаются и насколько они эффективны», — поставил задачу главный федеральный инспектор.

Минстрою Чувашии поручено на постоянной основе проводить государственный строительный надзор при строительстве и реконструкции объектов долевого строительства. В этих целях рекомендовано увеличить количество сотрудников министерства, задействованных в данном направлении работы. Среди обозначенных первоочередных задач — мониторинг пострадавших участников долевого строительства, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также организация мер государственной поддержки данной категории граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в минстрое заявили, что министерством «признано три проблемных объекта». Все они расположены в Чебоксарах. Тогда чиновников поправил прокурор Чувашии Василий Пословский, отметив, что «перечень проблемных домов сегодня гораздо больше, чем было названо».

Читайте также: Глава минстроя и прокурор Чувашии разошлись в данных о проблемных домах

Напомним, в январе-сентябре текущего года в Чувашии в ходе прокурорских проверок выявлено 89 нарушений в сфере долевого строительства, внесено 30 представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены соответственно 20 и 28 лиц, объявлено пять предостережений. В числе выявленных нарушений — производство строительных работ без оформления разрешительной документации, несоответствие условий договоров участия в долевом строительстве требованиям закона, несвоевременное уведомление участников долевого строительства о переносе сроков строительства домов, нарушение порядка привлечения средств граждан.

Читайте также: Стройка без разрешения, этажом больше: долевое строительство в Чувашии