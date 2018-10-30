Стройка без разрешения, этажом больше: долевое строительство в Чувашии

Чебоксары, , 16:30 — REGNUM В Чувашии надзорные органы усилили контроль в сфере долевого строительства многоквартирных домов. В результате проверок за девять месяцев 2018 года выявлено около 90 нарушений, к административной ответственности привлечены 28 лиц, возбуждено четыре уголовных дела. В числе нарушений — строительство без разрешительной документации, несоответствие закону условий договоров с дольщиками, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

В январе-сентябре текущего года в ходе прокурорских проверок выявлено 89 нарушений в сфере долевого строительства, внесено 30 представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены соответственно 20 и 28 лиц, объявлено пять предостережений. В суды направлено шесть исков, из них пять удовлетворены, один находится на рассмотрении. По материалам проверки правоохранительными органами возбуждено четыре уголовных дела.

«В числе выявленных нарушений — производство строительных работ без оформления разрешительной документации, несоответствие условий договоров участия в долевом строительстве требованиям закона, несвоевременное уведомление участников долевого строительства о переносе сроков строительства домов, нарушение порядка привлечения средств граждан», — говорят в надзорном ведомстве.

К примеру, решением Калининского райсуда Чебоксар удовлетворён иск прокуратуры к стройфирме «Комплекс» о запрете строительства одного из домов по улице Гайдара до получения разрешения на строительство. Решением Арбитражного суда Чувашии к административной ответственности привлечена «Компания Снег» в связи с возведением в Новочебоксарске 13-го этажа дома в 1 мкр. западного жилого района при наличии разрешения на строительство 12-этажного объекта. В настоящее время нарушения застройщики устранили, необходимая разрешительная документация оформлена.

Говоря об уголовных делах, в прокуратуре отмечают, что возбуждено дело по факту привлечения средств шести граждан на общую сумму 4,91 млн до государственной регистрации договоров долевого участия в строительстве дома в селе Комсомольское. Уголовное дело находится на стадии предварительного расследования.

Отдельные нарушения выявлены в ходе проверок соответствия строящихся объектов требованиям проектной документации и технических регламентов. В частности, в феврале внесено представление компании «Алза» по факту использования при отделке фасада одного из домов по улице Южная в Чебоксарах, пенополистерольных плит, не обеспечивающих должный уровень огнестойкости. Нарушения устранены, отделочный материал заменён.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии были внесены изменения в порядок определения соответствия масштабного инвестиционного проекта в сфере жилищного строительства. Речь идёт об условиях предоставления участка без торгов для завершения строительства многоквартирного жилого дома — речь идёт о проблемных домах. В сентябре в минстрое заявили, что министерством «признано три проблемных объекта», в которых заключено более 300 договоров долевого участия на сумму более 860 млн рублей. Все они расположены в Чебоксарах. Тогда чиновников прокурор Чувашии Василий Пословский, отметив, что «перечень проблемных домов сегодня гораздо больше, чем было названо».

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