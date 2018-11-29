Санкт-Петербург, 29 ноября, 2018, 18:38 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга обнародовали список из 14-ти приоритетных автодорожных объектов для включения в план модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года и назвали оценочную стоимость этих объектов.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка

Город будет претендовать на деньги федерального бюджета для осуществления этих проектов. Этот вопрос обсуждался на встрече 28 ноября премьера Дмитрия Медведева с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Как сообщили 28 ноября в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, на реконструкцию Московского шоссе, входящего в состав федеральной трассы М-10 «Россия», требуется 7 млрд рублей. На реконструкцию участка трассы А-180 «Нарва» (от железнодорожной станции Лигово до города Красное Село) — 3,1 млрд рублей.

Магистраль М-49 на участке от Приморского шоссе до развязки с ЗСД будет стоить 7,7 млрд рублей. Продолжение Суздальского проспекта — от дороги на Каменку до Планерной улицы — обойдется в 2,6 млрд рублей. Эти проекты улучшат транспортную связь Выборгского и Приморского районов Санкт-Петербурга.

Обеспечение транспортной доступности многофункционального комплекса «Лахта Центр» потребует еще более крупных сумм. Например, эстакадные съезды от будущей штаб-квартиры «Газпрома» к Приморскому шоссе, Приморскому проспекту и улице Савушкина обойдутся в 3 млрд рублей; создание магистрали М-32 на участке от М-49 до Приморского шоссе с путепроводом через железнодорожные пути «потянет» на 4,6 млрд рублей. Еще 980 млн рублей нужно на подземный пешеходный переход к железнодорожной станции «Лахта».

Реализация масштабного проекта Восточного скоростного диаметра (ВСД), с мостом или тоннелем через Неву и выходом на КАД и в Ленобласть, по первоначальным оценкам обойдется в 156 млрд рублей. Предполагаемые сроки строительства объекта — 2021−2025 гг. Напомним, ВСД предполагается построить на основе государственно-частного партнерства на принципах концессии.

Еще 6 млрд рублей потребует Южная широтная магистраль (1 этап), которая соединит Волхонское шоссе, Московское шоссе и в перспективе федеральную трассу Р-21 «Кола». Это значительно сократит время движения автотранспорта по южной части города и между Петербургом и Ленобластью.

Южно-Волхонская дорога, которая должна улучшить транспортную доступность конгрессно-выставочного центра «Экспофорум», будет стоить 1,7 млрд рублей.

Реконструкцию путепровода на проспекте Энгельса и участка самого проспекта оценили в 3,2 млрд рублей, подключение улично-дорожной сети Кронштадта к комплексу защитных сооружений от наводнений и КАД — в 3,5 млрд рублей.

Кроме этого, планируется строительство путепровода на улице Юннатов за 3,2 млрд рублей и транспортной развязки на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта — за 3,5 млрд рублей.

«Таким образом, на реализацию только дорожных объектов Санкт-Петербурга на период до 2024 года требуется сумма свыше 200 млрд рублей», — подсчитали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, Смольный заявил на федеральное софинансирование проекты в сфере транспортно-логистической инфраструктуры на общую сумму более чем в 445 млрд рублей. Премьер Дмитрий Медведев поддержал эти предложения, они будут рассмотрены профильными ведомствами.