Ереван, 29 ноября, 2018, 18:02 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сегодня, 29 ноября, призвал президента Нагорного Карабаха Бако Саакяна призвать к порядку представителей своего правительства.

primeminister.am Никол Пашинян и Бако Саакян

«Честно говоря, я не очень хорошо понимаю активизацию представителей власти Нагорно-Карабахской Республики. С чего это они активизировались, делают различные комментарии и почему пытаются каким-то образом вмешаться и показать свое присутствие в избирательной кампании по парламентским выборам в Армении? Должен сказать, что у меня много вопросов в этой связи, и эти вопросы я обязательно обсужу с Бако Саакяном. А до этого я призываю господина Саакяна призвать представителей своего правительства к порядку и отправить их заниматься своей работой», — сказал Пашинян, отметив, что пресс-секретарь президента Карабаха через день выступает с комментарием в связи с его словами.

«Я не понял, значит, пресс-секретарь президента Карабаха через день должен выступать с комментариями относительно высказанных мной слов? А представляете ли вы, чтобы мой пресс-секретарь начал давать комментарии относительно известных и неизвестных событий в Карабахе? Вы хоть представляете последствия и результаты всего этого? Опомнитесь и займитесь своей работой. Конечно, я обсужу с Вами все то, о чем упомянул, но уже после выборов. А до этого, повторюсь, займитесь своим делом», — сказал Пашинян.

Полемика между Пашиняном и властями Нагорного Карабаха разгорелась после того, как соратник Пашиняна Сасун Микаелян на предвыборном митинге сделал скандальное заявление о том, что победа «бархатной» революции в Армении важнее, чем освободительная война в Нагорном Карабахе. Никол Пашинян довольно жёстко отреагировал на критику оппозиции и пользователей соцсетей, которая касалась выступления Микаеляна.

После этого ряд политиков Нагорного Карабаха, в том числе герои Арцаха (Нагорного Карабаха) Виталий Баласанян и Аршавир Каграманян, депутат парламента Карабаха Давид Ишханян, пресс-секретарь МО Карабаха Сенор Асратян, спикер президента Карабаха Давид Бабаян осудили заявление как Микаеляна, так и Пашиняна.

Кроме того, после начала предвыборной кампании в Армении всё чаще стали звучать мнения о том, что Пашинян намерен «продать» Карабах, на что армянский премьер неоднократно заявлял, что в истории Армении ещё не было власти, которая была бы настолько прокарабахская.

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