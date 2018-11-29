Смоленск, 29 ноября, 2018, 18:01 — ИА Регнум. Мэр Смоленска Владимир Соваренко заявил о неготовности уходить в отставку, несмотря на совет губернатора Алексея Островского. Ранее глава области предложил градоначальнику покинуть пост из-за большого количества жалоб от жителей.

Марк Шагал. Газета Смоленский вестник. 1914

«Я не собираюсь подавать в отставку. Работаем по мере сил, бардака и непорядка хватает. Мы стараемся, деньги не воруем, работаем на благо города», — цитирует слова главы города ТАСС.

По словам Владимира Соваренко, претензии от региональных властей поступают уже более полугода. В частности, градоначальник отметил, что они связаны с неисполнением поручений губернатора, которые, по данным Владимира Соваренко, «либо незаконные, либо за них можно пострадать в уголовном порядке».

«Одно из поручений связано с тем, чтобы мы освободили городской архив, а нам дадут другое здание. Вопросов нет, но другое здание не предназначено для архива, оно может рухнуть, возможно, не выдержит нагрузки», — отметил мэр Смоленска.

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава области Алексей Островский заявил, что работа главы города «безобразная и отвратительная». В частности, по мнению губернатора, Владимир Соваренко демонстрирует «наплевательское отношение к смолянам». Именно поэтому глава администрации должен покинуть пост, считает губернатор.

Отметим, что 26 ноября Владимира Соваренко суд признал виновным в нецелевом расходовании средств бюджета. Нарушения при использовании бюджетных средств, выделенных городу из облбюджета на благоустройство трех скверов, выявил региональный департамент по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами.