Главу Смоленска признали виновным в нецелевом расходовании средств бюджета

Смоленск, , 11:02 — REGNUM Смоленский областной суд оставил в силе три постановления об административных правонарушениях, допущенных главой города Смоленска Владимиром Соваренко.

Ранее региональный департамент по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами выявил в работе главы Смоленска нарушения при использовании бюджетных средств, выделенных городу из облбюджета на благоустройство трех скверов — на улицах Ударников, Коммунистической, Гризодубовой. В отношении Соваренко были составлены постановления об административных нарушениях, предусмотренных статьей 15.14 «Нецелевое использование бюджетных средств» КоАП РФ, и назначены штрафы в общей сумме 60 тыс. рублей. Решение о назначении штрафа вынес ранее Ленинский районный суд, а затем подтвердил Смоленский областной суд. Между тем, как сообщает «Рабочий путь» со ссылкой на администрацию области, при проверке работ по благоустройству дворовых территорий Смоленска были выявлены новые факты нецелевого использования бюджетных средств — речь идет о сумме более трех миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября стало известно о том, что проверку в связи с информацией о нарушениях в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» со стороны должностных лиц администрации Смоленска начали следственные органы. За последние месяцы администрация города неоднократно подвергалась острой критике со стороны областных властей, а также представителей партии «Единая Россия» в связи массой нарушений при реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». В сентябре глава региона Алексей Островский назвал работу мэрии по этому направлению «безобразной».

Читайте ранее в этом сюжете: Администрацию Смоленска проверят следователи