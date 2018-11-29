Первоуральск, Свердловская область, 29 ноября, 2018, 17:09 — ИА Регнум. В свердловском Первоуральске депутат городской думы Вадим Чертищев («Справедливая Россия») всё же потерял свой мандат. Решение было принято сегодня, 29 ноября, на заседании местного представительного органа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Выборы в нынешний созыв думы прошли в сентябре 2017 года. На место Чертищева теперь будет избран другой человек. Кто именно, станет известно в сентябре 2019 года.

Основанием для лишения мандата стали претензии прокуратуры к сведениям о его доходах за 2017 год. Вместе с ним претензии были предъявлены и к информации о доходах ещё нескольких его коллег по представительному органу.

Летом прокуратура в суде требовала обязать думу прекратить полномочия Чертищева, Виталия Верта и Дмитрия Чуракова, но безуспешно. Вместе с тем городской суд Первоуральска частично удовлетворил требования прокуратуры: признал бездействие гордумы незаконным и обязал её рассмотреть представление прокурора в месячный срок.

Но 15 ноября Чертищев и адвокат Иван Кадочников смогли добиться полной победы. Свердловский областной суд отменил решение городского суда и вынес новое — отказать прокуратуре по всем пунктам. Казалось, угроза потерять мандат снята. Тем не менее сегодня, 29 ноября, последовало решение думы о лишении его полномочий.

Добавим, прокуратура регулярно обращается в представительные и законодательные органы и в суды с требованиями лишить тех или иных депутатов мандатов. Правда, далеко не всегда успешно. Депутатов прежнего созыва Екатеринбургской гордумы лишить полномочий так и не удалось. Не помогли и суды.

А весной прокуратура предъявила претензии по поводу сведений о доходах нескольких депутатов областного Законодательного собрания. Но и тогда депутаты сохранили свои мандаты. Правда, в мае ситуация несколько изменилась. Один из депутатов, как и Чертищев, представитель «Справедливой России», Армен Карапетян потерял свой мандат. Он пытался восстановиться через суд, но безуспешно. При этом несколько его коллег, к которым тоже были претензии прокуратуры, сохранили за собой депутатские места.