Ростов-на-Дону, 29 ноября, 2018, 17:05 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев произвёл в региональном правительстве очередную рокировку. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора 29 ноября.

arianta Все на своих местах

Михаил Тихонов, занимавший пост министра промышленности и энергетики Ростовской области, пошёл на повышение. Согласно указу главы региона, теперь он занимает должность заместителя губернатора, которую ранее освободил Владимир Крупин.

Также на повышение пошла заместитель министра культуры Ростовской области Анна Дмитриева, возглавляющая теперь ведомство.

ИА REGNUM напоминает, что ранее губернатор Ростовской области назначил на пост советника главы региона молодого уроженца Саратовской области — победителя всероссийского конкурса «Лидеры России» Антона Алексеева. Известно, что у него два высших образования и опыт работы на различных должностях российских и зарубежных компаний, в аппарате заместителя председателя правительства Саратовской области.