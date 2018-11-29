Лондон, 29 ноября, 2018, 17:50 — ИА Регнум. По известному фильму серии Kingsman снимут приквел. Кроме того, запланировано продолжение оригинальной истории и сериал. О подробностях вселенной сообщило издание Collider.

Цитата из к/ф «Kingsman: Секретная служба». реж Мэттью Вон. 2015. США, Великобритания Перестрелка

Съёмки нового фильма стартуют в Лондоне в январе 2019 года. Также отмечается, что режиссёр фильма Мэттью Вон планирует превратить картину в историческую драму и отойти от концепции шпионского триллера. Фильм будет называться «Великая игра».

Помимо этого, создатели фильма планируют создать продолжение оригинальной истории. Съёмки Kingsman 3 начнутся в 2019 году, сразу после окончания работы над приквелом. Фильм станет не последней частью Kingsman, а лишь дополнительной информацией для развития героев.

Еще стало известно о съёмках восьмичасового сериала во вселенной Kingsman. Мэттью Вон сообщил, что хочет дополнить киновселенную сериалом и при этом «сделать его другим».

Ранее сообщалось, что Мэттью Вон планирует снять ещё одну картину во вселенной Kingsman под названием Statesman. Героями фильма стали бы члены американского отделения, аналога Kingsman. Организация дебютировала в фильме «Kingsman: Золотое кольцо» и была тепло встречена зрителями.