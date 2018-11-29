Москва, 29 ноября, 2018, 16:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вывел экс-губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко из состава членов Совета безопасности РФ. Соответствующий указ главы государства от 28 ноября опубликован 29 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Драй ИА REGNUM Георгий Полтавченко

Напомним, Георгий Полтавченко подал в отставку «по собственному желанию» 3 октября 2018 года во время пребывания президента в Санкт-Петербурге. Путин предложил ему возглавить совет директоров Объединенной судостроительной корпорации.

Однако до сих пор это назначение официально не состоялось: пост главы совета директоров ОСК по-прежнему занимает министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Наблюдатели обратили внимание, что Георгий Полтавченко отсутствовал 28 ноября на совещании по вопросам развития атомного ледокольного флота, которое проводил в Петербурге премьер Дмитрий Медведев. Совещание прошло на Балтийском заводе (входит в состав ОСК).