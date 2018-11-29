Москва, 29 ноября, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Скорость реакции государственной машины удручает: пока в знаке «Шипы» был смысл, штрафа за его отсутствие не было, когда смысл был утрачен — штраф появился, и отменяли его в течение года, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 29 ноября, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, комментируя внесение изменений в ПДД.

Цитата из м/ф «Багз Банни» Быстрый как черепаха

Как сообщалось ранее, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении прав дорожного движения и отменил обязанность водителей устанавливать опознавательный знак «Шипы». Отменен и штраф за отсутствие данного знака.

«Больше всего в этой истории меня удручает скорость реакции государственной машины. Штраф за опознавательный знак, потерявший свою актуальность, они отменяли в течение года.

Было время, когда у этого правила был смысл. Люди ездили на машинах без АБС и не на зимней резине, и если перед ними появлялась машина на шипованной резине, им нужно было об этом знать, потому что необходимо было держать большее расстояние до такого автомобиля.

Сейчас такие ситуации крайне редки. Но парадоксальным образом именно тогда, когда в опознавательном знаке был смысл, штрафа за его отсутствие не было, а когда смысл был утрачен — штраф появился», — отметил Шкуматов.