Москва, 29 ноября, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Три газоперекачивающих агрегата ГПА-16 для проекта «Сила Сибири» заказал Газпром в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех). Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе компании «ОДК-Газовые турбины».

Gazprom.ru Строительство газопровода «Сила Сибири»

Суммарная мощность оборудования составляет 48 МВт. Оно будет установлено на компрессорной станции Ковыктинского месторождения и предназначаться для обеспечения сбыта «голубого топлива» в Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Газоперекачивающие агрегаты, созданные на основе авиадвигателей, — яркий пример диверсификации производства. На объектах Газпрома эксплуатируются около 1500 промышленных двигателей производства корпорации», — сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

По его словам, в настоящее время ОДК совместно с Газпромом ведёт работу над созданием новых, более эффективных и экологичных установок для газопроводов. В частности, стороны создадут импортозамещающее газотурбинное оборудование, в том числе для проектов на шельфе.