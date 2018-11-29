Москва, 29 ноября, 2018, 13:30 — ИА Регнум. Законопроект, меняющий систему ОСАГО, разработали депутаты Госдумы от ЛДПР, сообщил в соцсети один из его авторов Ярослав Нилов.

Prostrahovanie24.ru ОСАГО

В частности, предполагается, что полис страхования будет оформляться «на водителя».

«Почти готов законопроект, изменяющий систему ОСАГО. Полис должен быть оформлен на водителя без привязки к автомобилю. И управлять водитель может любым авто, так как застрахована его ответственность!!! Скоро внесём», — написал Нилов в Facebook.

Вместе с тем инициатива вызвала непонимание у пользователей соцсети. Так, один читатель задает вопрос, «если в семье одна машина, по полису ОСАГО ей имеют право управлять муж, жена и их взрослый сын (у всех есть водительские права и все трое вписаны в полис), то по новому закону вместо одного полиса придётся оформлять три? на каждого?».

Также высказано предположение, что таким образом предлагается «лицензирование» всех водителей в России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минфин предлагает отложить на год реформу ОСАГО. Законопроект предполагается внести в Госдуму в 2019 году.