Милан, Италия, 29 ноября, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Между Миланом и Монцей может быть построена 13-километровая линия метро, стоимость проекта — 1,25 млрд евро, сообщает Il Sole 24 Ore в четверг, 29 ноября.

(сс) usadifranci Метро

Линия должна связать Монцу с пригородами Милана, где метро уже существует. Предполагается, что на новой линии появится 11 станций, 5 из которых — на территории Монцы. Большую часть средств, 900 млн евро, планируется получить из бюджета страны, оставшиеся 350 млн евро — из местных бюджетов.

Обозреватели издания отмечают, что если новая линия свяжет экономическую столицу страны с еще одним крупным центром (Монцей), это может внести серьёзный вклад в развитие региона.

Кроме того, это позволит сократить объем автомобильного трафика между двумя городами (в настоящее время очень значительного), что пойдет на пользу экологии: район между Миланом и Монцей — один из самых густонаселенных в Италии.