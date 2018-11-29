Воронеж, 29 ноября, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Около двух тысяч жителей Коминтерновского района Воронежа остались без водоснабжения и теплоснабжения из-за аварии утром 29 ноября.

HereStanding Вода замёрзла в кране

По информации пресс-службы мэрии, в общей сложности в зоне отключения — 12 жилых домов. В том числе в девяти из них отключена горячая вода, а также отопление. Порыв произошел на водоводе, отключен также центральный тепловой пункт, обеспечивающий подачу тепла. На месте работают специалисты «РВК-Воронеж». Устранить аварию обещают в «нормативные сроки» — к вечеру 29 ноября.

Добавим, что параллельно коммунальщики ликвидируют аварию в Советском районе, где, по информации «РВК-Воронеж», из-за трещины на стальном водоводе диаметром 600 мм без воды остались жители домов по улицам Л. Шевцовой, Перхоровича, Южно — Моравская, Патриотов пр-т, Шендрикова, пос. 1 МАЯ, пос. Тепличный, в зоне отключения — школа №83 и детсад №123. Восстановить подачу воды обещают во второй половине дня 29 ноября.

Отметим, что в настоящее время в Воронеже температура воздуха составляет семь градусов мороза, к вечеру прогнозируется похолодание до — 14.