Киев, 29 ноября, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Власти Украины предпринимают силовые попытки провести объединительный собор и установить контроль над церковной жизнью в стране, заявила группа депутатов Верховной рады из межфракционного объединения «На защиту нарушенных конституционных прав граждан и против политических репрессий». Обращение опубликовано 28 ноября на официальном сайте канонической Украинской православной церкви.

President.gov.ua Петр Порошенко и Патриарх Варфоломей

«Колокола в церквях звонят реже, чем представители СБУ и губернаторы звонят епископам Украинской православной церкви, требуя действовать по указке», — сказано в заявлении.

По словам депутатов, СБУ ведёт незаконную слежку за архиереями УПЦ МП, власти организовывают пикеты «активистов» у храмов канонической церкви, представители СБУ и местных властей угрожают представителям УПЦ МП, а представители администрации президента Порошенко помогают добывать персональные данные священнослужителей Украинской православной церкви.

«Мы глубоко убеждены, что нынешняя неспособность представителей власти силой привлечь епископов УПЦ МП к так называемому собору так называемой Единой православной церкви, приведут к ещё более наглому нарушению прав верующих и дестабилизации ситуации в стране», — заявили парламентарии.

23 депутата обратились в правоохранительные органы с требованием расследовать факты нарушения прав и свобод граждан на Украине.

Напомним, ранее министерство юстиции Украины аннулировало право УПЦ МП пользоваться Почаевской лаврой. В Украинской православной церкви расценили этот шаг как начало гонений на церковь

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Ранее в УПЦ МП неоднократно заявляли о давлении на священнослужителей со стороны представителей власти и спецслужб.

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