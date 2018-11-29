Москва, 29 ноября, 2018, 09:21 — ИА Регнум. Право независимых АЗС повышать цены на топливо максимум на 4% относительно розничных цен на заправках крупных компаний, установленное правительственным соглашением о заморозке цен, не улучшит положение на топливном рынке, считает президент «Независимого топливного союза» Павел Баженов. Комментируя итоги недавнего совещания под председательством вице-премьера Дмитрия Козака, он, в частности, отметил:

Бензин

«В целом на совещании 27 ноября 2018 со стороны государства было заявлено, что независимым АЗС можно вставать с наценкой +4% к стеле заправок крупных нефтяных компаний. Оптовые индикативы — это максимальная цена, и в целом мелкооптовые цены могут снизиться, если биржа просядет. Однако на вопрос, зачем крупным нефтяным компаниям в преддверии роста налоговой нагрузки и возможности торговать напрямую по более высоким индикативным ценам, предоставлять дополнительные объемы на биржу и тем самым сбивать оптовые цены, внятный ответ не был озвучен», — пояснил Павел Баженов.

По его оценке, нормальной маржинальности независимому сектору, которая позволяла хотя бы отбить операционные издержки, так и не дали.

«Есть 4% от «зафиксированных» оптовых цен для всех участников и возможность для независимых еще добавить сверху 4%. Также представители государства указывают на призрачную надежду на снижение стоимости мелкого опта из-за премиального внутреннего рынка в текущих условиях падения мировых цен на нефть. Так что в этой части позиция государства не претерпела изменений, и положение независимых АЗС ухудшается изо дня в день», — считает Павел Баженов.

Вместе с тем ему импонирует декларируемая готовность государства разговаривать с владельцами независимых АЗС. Также он приветствует создание профильной рабочей группы при Минэнерго по подготовке реформы топливного рынка и настаивает на необходимости именно комплексной реформы, которая «не просто назрела, её нужно проводить немедленно».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что независимые владельцы АЗС и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) добились изменения формулировки в условиях соглашения правительства с нефтяниками о заморозке цен на топливо, сообщил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. Речь идет о том, что владельцы независимых АЗС получили право повышать цены на топливо максимум на 4% относительно розничных цен на заправках крупных компаний.