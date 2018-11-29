Казань, 29 ноября, 2018, 05:28 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии в рамках дела о банкротстве бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина отложил рассмотрение ходатайства конкурсного управляющего банка о взыскании с экс-банкира ущерба на сумму свыше 21,5 млрд рублей. Ущерб фигурирует в трёх эпизодах уголовных дел, возбуждённых в отношении Мусина, по ним банк был признан потерпевшим и гражданским истцом. Отложено заявление было «до вступления в законную силу судебного акта по уголовному делу в отношении должника». Следующее судебное заседание по спору назначено на 24 декабря 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд

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Напомним, лишённый лицензии в марте 2017 года ПАО «Татфондбанк» обанкротился уже в апреле. На сегодня его долги перед почти 20 тыс. кредиторами составляют более 158 млрд рублей. На этапе конкурсного производства управляющий в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» занимается формированием конкурсной массы через взыскание долгов, в том числе через процедуру банкротства должников. Бывший глава ТФБ был признан банкротом, и в отношении него введен этап реализации имущества, как раз по иску управляющего. Помимо этого, в рамках ряда уголовных дел, возбуждённых в отношении Роберта Мусина, расследование которых завершено, ТФБ потребовал взыскать более 21,5 млрд рублей причинённого ущерба. Это лишь часть ущерба по делам о хищении средств банка и злоупотреблению полномочиями, несколько дел ещё расследуются.

Если требование банка удовлетворят, то долги Роберта Мусина вырастут многократно, пока в реестре — около 0,5 млрд рублей претензий. По данным из декларации о доходах за 2017 год, обнародованной Мусиным как депутатом Госсовета РТ, его годовые «заработки» составили 8,9 млн рублей.

В конце ноября 2018 года Арбитражный суд Татарии отложил рассмотрение ходатайства ТФБ о включении в реестр требований кредиторов Мусина суммы в размере 21 507 357 985,78 рубля.

«Представитель заявителя поддержал заявленное требование, представил письменное ходатайство о приостановлении производства по настоящему заявлению до вступления в законную силу судебного акта по уголовному делу в отношении должника. Представитель должника не признал обоснованным требование, представил отзыв, приложенные к нему документы. Представитель финансового управляющего поддержал требование и ходатайство о приостановлении производства, представил отзыв. Суд считает необходимым отложить судебное разбирательство в связи с необходимостью представления дополнительных доказательств. Ходатайство о приостановлении производства по настоящему требованию принято к рассмотрению», — отмечается в определении суда.

Следующее заседание по данному спору пройдёт 24 декабря 2018 года. К этому моменту банк должен представить доказательства в обоснование заявленного требования с учетом возражений должника в отношении сумм задолженности, а также сведения о предъявленном обвинении в рамках уголовного дела и суммах гражданского иска по нему.