Москва, 29 ноября, 2018, 03:48 — ИА Регнум. Лунная программа России будет реализована к 2040 году, сообщает пресс-служба Роскосмоса по итогам заседания с участием главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.

Луна

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович заявил, что речь идет о строительстве базы на поверхности Луны. По его словам, строительство станции на окололунной орбите неприемлемо, так как космонавты не смогут находиться там длительное время из-за значительных доз радиации.

«Экспедиция на Марс при нынешнем уровне развития космических технологий будет только разовым мероприятием. Луна — наиболее логичная цель, при этом мы говорим именно о поверхности Луны», — добавил он.

Также на заседании был представлен доклад, содержащий предполагаемые этапы реализации российской лунной программы. Программа включает в себя автоматические и пилотируемые миссии, а также дорожную карту по освоению Луны.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября Япония заявила о желании участвовать в международном проекте по строительству орбитальной лунной станции. Также Япония выразила готовность разработать аппарат для доставки грузов и людей к поверхности Луны.