Баку, 29 ноября, 2018, 00:20 — ИА Регнум. Азербайджан получил от Пакистана первую партию учебно-тренировочных самолетов MFI-395 «Super Mushshak». Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на военный источник.

topwar.ru Серийный истребитель JF-17 Thunder из состава 26-й эскадрильи ВВС Пакистана

Поставка самолетов MFI-395 «Super Mushshak» в Азербайджан осуществляется согласно договору между Баку и Исламабадом, подписанному в июле 2017 года.

«ВВС Азербайджана уже получили 5 из 10 самолетов Super Mushshak. Остальные самолеты будут доставлены в страну в ближайшие месяцы», — сообщил собеседник агентства.

28 ноября азербайджанский журнал AzeriDefence со ссылкой на представителя Pakistan Aeronautical Complex (PAC) сообщил, что Баку и Исламабад завершают переговоры по вопросу покупки Азербайджаном истребителей-бомбардировщиков JF-17.

«Мы на завершающем этапе переговоров по вопросу о закупках Азербайджаном истребителей-бомбардировщиков JF-17. Все проблемы, связанные с поставкой истребителей уже решены», — сообщил представитель PAC.

По его словам, интересующая Азербайджан конфигурация JF-17 Block 2 уже завершила испытания и используется ВВС Пакистана.

«Во время полетов они оправдали себя. Азербайджанская сторона ждала использования пакистанскими ВВС этой модели», — отметил он.

Как сообщалось ранее, в апреле 2018 года PAC сообщил о возможном подписании между Азербайджаном и Пакистаном в 2019 году соглашения о закупке истребителей-бомбардировщиков JF-17. Тогда речь шла о конфигурации JF-17 Block 3. PAC до конца текущего года планировала презентации JF-17 Block 3 Азербайджану и клиентам из нескольких других стран.

Серийное производство JF-17 Block 3 начнется в конце 2019 — начале 2020 года.

Легкий многоцелевой истребитель JF-17, разработанный китайской самолетостроительной корпорацией из Чэнду (Chengdu Aircraft Industry Corporation, CAC) и был принят на вооружение ВВС Пакистана. Серийный выпуск самолетов осуществляется совместными усилиями корпорации в Чэнду и Пакистанского авиастроительного комплекса (Pakistan Aeronautical Complex, РАС), расположенного в Камре.