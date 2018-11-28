Тбилиси, 28 ноября, 2018, 22:59 — ИА Регнум. Хотя первые результаты подсчета голосов ЦИК Грузии пока не объявил, сразу же после окончания процесса голосования у офиса правящей партии «Грузинская мечта» собрались партактив, активисты и сторонники, которые отпраздновали победу «своего кандидата». Основания для этого у «Грузинской мечты» были весомые: даже нанятая оппозиционным нынешней власти телевидением исследовательская организация подтвердила уверенную победу Саломе Зурабишвили.

Meo Hav Грузинская мечта. Граффити.

«Так как экзитполы провела компания, нанятая нашими конкурентами, можем уже соответственно отреагировать. Поблагодарить наших избирателей и все наше общество», — заявил, обращаясь к населению Грузии, председатель «Грузинской мечты» олигарх Бидзина Иванишвили.

Всем процессам, которые протекали в стране как до первого тура, так и между первым и вторым турами, он дал «очень хорошую оценку» и подчеркнул, что избиратели, грузинский народ, осознали собственную силу и абсолютно правильно сделали свой выбор.

Вслед за Иванишвили в прямом эфире телекомпании «Рустави-2» к населению Грузии обратился экс-президент Михаил Саакашвили, который назвал председателя правящей партии «врагом грузинского народа, грязным олигархом, преступником, который попрал закон, Конституцию и демократию и провел выборы, которые не имеют ничего общего с выражением свободной воли народа».

Он обратился к наблюдателям и активистам «Единого национального движения» и своим сторонникам в Грузии и призвал их сегодня до конца защищать голоса своих избирателей на всех избирательных участках, пока будет вестись подсчет голосов. А с завтрашнего дня объявил начало акции всеобщего неповиновения, целью которой обозначил проведение в стране внеочередных парламентских выборов.

«Наступает момент, когда общество должно взять в свои руки защиту закона, Конституции и собственной свободы. Я объявляю всеобщее неповиновение. Начнем открытые мирные акции протеста с требованием внеочередных парламентских выборов и объявлением этих выборов нелегитимными. Нам нужна новая власть, народ должен взять власть в свои руки, в противном случае спасти Грузию не удастся», — воззвал к народу Саакашвили и пообещал, что он обязательно вернется в Грузию, чего бы ему это ни стоило.

Экс-президент заверил слушателей, что не хочет никакого поста и не борется за какую-либо должность в Грузии, но желает спасения страны от правления преступного олигарха. По словам экс-президента, акции массового неповиновения приведут к концу режима Иванишвили в Грузии.

Как известно, 28 ноября в Грузии проходил второй тур президентских выборов. По данным двух разных экзитполов, победу на этих выборах одерживает независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая «Грузинская мечта».