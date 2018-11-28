Кабул, 28 ноября, 2018, 20:29 — ИА Регнум. Начиная с 25 ноября 2018 года, Вооруженные силы США потеряли в Афганистане четверых военнослужащих. Таким образом, с начала этого года погибло уже 13 американских военных.

Defense.gov Афганистан

Американский военный контингент в Афганистане насчитывает 14 тысяч человек. По словам министра обороны США Джеймса Мэттиса, основную тяжесть ведения боевых действий против движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после 2014 года несет афганская сторона, а американские военные «консультируют на местах» афганские силы.

В начале ноября этого года президент Афганистана Ашраф Гани выступил с видеообращением в Школе передовых международных исследований при университете Джона Хопкинса в Вашингтоне. Он там когда-то преподавал антропологию.

В своей речи Ашраф Гани отметил, что с начала 2015 года, когда афганская полиция и армейские подразделения взяли на себя основную ответственность за безопасность Афганистана, до начала ноября 2018 года погибло 28 529 представителей афганских сил безопасности.

Следует заметить, что с начала 2015 года по настоящее время Вооруженные силы США потеряли в Афганистане 58 человек убитыми.

Таким образом, на одного убитого американского военнослужащего в Афганистане приходится около 490 убитых афганских военных и полицейских.