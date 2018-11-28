Донецк, 28 ноября, 2018, 18:39 — ИА Регнум. Киевская хунта использует детский рабский труд для рытья заграждений на побережье Азовского моря, уподобляясь нацистам, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов, сообщает 28 ноября «Донецкое агентство новостей».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Понад усе

По его словам, «политики-нацисты с Украины» перенимают методы нацистской Германии, заставляя детей работать на ВСУ.

«Только нацисты во время Второй мировой войны заставляли пленных детей работать на своих производствах и копать противотанковые рвы для защиты от наступающей освободительной Красной армии. Сейчас этот ужасный опыт переняли политики-нацисты с Украины», — отметил Безсонов.

Напомним, ранее украинские СМИ опубликовали сюжет о том, что украинские власти используют детей для строительства укреплений ВСУ в Донбассе.