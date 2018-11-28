Путин об уходе с поста президента: «Никуда не собираюсь»
Москва, 28 ноября, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Не собираюсь уходить с поста президента России. Об этом сегодня, 28 ноября, заявил президент России Владимир Путин на X ежегодном инвестиционном форуме «Россия зовёт!», отвечая на вопрос бизнесмена из Англии, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Пока никуда не собираюсь. При этом хочу отметить, что Россия сейчас чувствует себя уверенно, самодостаточно и стабильно стоит на ногах», — подчеркнул Путин.
Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами, в том числе и с США, отметил президент.
Как сообщало ИА REGNUM, форум «Россия зовёт!» открылся 28 ноября в Москве в Центре международной торговли. Участники форума обсудят важные вопросы, касающиеся бизнеса и инвестиций.
Читайте также: Путин: Санация банков проводится в интересах граждан РФ