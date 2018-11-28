Москва, 28 ноября, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Не собираюсь уходить с поста президента России. Об этом сегодня, 28 ноября, заявил президент России Владимир Путин на X ежегодном инвестиционном форуме «Россия зовёт!», отвечая на вопрос бизнесмена из Англии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Пока никуда не собираюсь. При этом хочу отметить, что Россия сейчас чувствует себя уверенно, самодостаточно и стабильно стоит на ногах», — подчеркнул Путин.

Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами, в том числе и с США, отметил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, форум «Россия зовёт!» открылся 28 ноября в Москве в Центре международной торговли. Участники форума обсудят важные вопросы, касающиеся бизнеса и инвестиций.

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