Симферополь, 28 ноября, 2018, 15:00 — ИА Регнум. В Крыму планируют разработать законопроект, который позволит запретить регистрацию транспортных средств, не соответствующих экологическим нормам, и ввести плату за негативное воздействие выбросов в атмосферу. Такое предложение 28 ноября на заседании крымского парламента озвучил министр экологии и природных ресурсов республики Геннадий Нараев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Приморская трасса

«Для решения проблемы предлагаем разработать законопроект по внесению изменений в части прямого запрета на регистрацию транспортных средств, которые не соответствуют экологическим нормам, а также разработки систем контроля за уровнем содержания в выхлопных газах загрязняющих веществ», — отметил чиновник.

Помимо этого он предложил ввести плату за негативное воздействие на окружающую среду и за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух автотранспортом.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, Крым занимает пятое место среди регионов России с самым грязным воздухом.