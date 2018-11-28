Москва, 28 ноября, 2018, 15:09 — ИА Регнум. Политика правительства РФ, направленная на дальнейшее увеличение бюджетного профицита, способствует стагнации экономики, полагает экономист Руслан Гринберг. Об этом он заявил 28 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что его ведомство не видит серьёзных рисков в случае санкций США в отношении госдолга РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

«Если США введут запрет на покупку наших долговых обязательств, то, конечно же, первой реакцией будет некоторое повышение стоимости заимствований, — сказал Гринберг. — Но есть же Европа, Китай и так далее. Я редко соглашаюсь с министром финансов, но если дело ограничится только запретом на покупку нашего долга, то, конечно же, никакой катастрофы не будет. Другое дело, что экономике от этого лучше не станет никак. Она не растёт. Но это [рассматривается членами правительства РФ] как дело десятое, хотя должно быть на первом месте. Но мы уже чемпионы мира по госдолгу, по низкой инфляции, по профициту, по бюджету. Профицит бюджета означает, что не будет дефолта. Ну, не будет дефолта — отлично, можно копить дальше и увеличивать профицит. Но это только укрепляет стагнацию в экономике, хотя и снижает риски. Но я считаю, что это плюшкинская политика».

Напомним, как сообщило РИА Новости, по словам министра финансов РФ Антона Силуанова, его ведомство не видит серьёзных рисков в случае санкций на госдолг РФ.

Кроме того, по его мнению, в случае распространения санкций США на госдолг РФ она сможет обойтись без участия иностранных инвесторов на рынке её госдолга, хотя это и будет сопровождаться определённым повышением стоимости заимствований.

«Основная наша защита — профицит и отсутствие необходимости значительных объёмов заимствований для финансирования долга. Есть уверенность, что внутренние инвесторы будут присутствовать на рынке. Серьёзных рисков мы не видим», — сказал Силуанов.