Москва, 28 ноября, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Банк России в течение нескольких лет занимается санацией, укреплением, российской банковской системы. Об этом сегодня, 28 ноября, заявил президент России Владимир Путин на X ежегодном инвестиционном форуме «Россия зовёт!», передает корреспондент ИА REGNUM.

Георгий Ряжский. Крах банка (фрагмент). 1932

«Это болезненный процесс и затрагивает интересы людей, но это в конечном итоге делается именно для граждан РФ с тем, чтобы банковская система, где люди хранят свои сбережения, должна быть стабильной и надежной», — пояснил президент.

По его словам, для этого принят ряд законов, которые обеспечивают безопасность вкладчиков. При этом региональные банки должны получить возможность более гибко работать.

Как сообщало ИА REGNUM, форум «Россия зовёт!» открылся 28 ноября в Москве в Центре международной торговли. Участники форума обсудят важные вопросы, касающиеся бизнеса и инвестиций.

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