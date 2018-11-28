Киев, 28 ноября, 2018, 14:20 — ИА Регнум. За прошлую неделю на Украине заболели корью 2138 человек, что на 15% больше, чем зафиксировали неделей ранее, заявили в пресс-службе Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщил 27 ноября официальный сайт организации.

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Среди заболевших 29 взрослых и 1409 детей, уточнили в Центре общественного здоровья.

Всего с начала 2018 года корью заболели 42 040 человек, из них 15 864 взрослых и 26 176 детей, причём от осложнений болезни умерли 15 человек, сообщили специалисты.

Напомним, предыдущий рекорд по заболеваемости корью Украина установила в 2006 году, когда болезнь обнаружили у 42 724 человек.

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Корь пришла на Украину в 2017 году из Румынии и быстро распространилась, поскольку у большинство жителей Украины не сделали прививки от этой опасной болезни.