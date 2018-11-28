Анкара, 28 ноября, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Лук — один из главных ингредиентов турецкой кухни, и резкий рост цен на этот продукт вызвал недовольство населения Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил решить проблему в кратчайшие сроки, пишет австрийская газета Kronen Zeitung 28 ноября.

Авигдор Ариха. Лук

В прошлом году килограмм лука в Турции стоил три лиры (около €0,50). В этом году цена выросла до 10 лир. Президент Эрдоган опасается, что эта проблема может привести к неутешительным результатам на предстоящих в марте муниципальных выборах.

Власти Турции намерены справиться с ростом цен на лук путем полицейских налётов на предпринимателей: их подозревают в искусственном повышении цен на лук путем накопления тонн товара.

Как отмечает Kronen Zeitung, проблема может заключаться в другом. Инфляция в Турции достигла максимума за последние 15 лет, а рост цен может быть вызван состоянием сельского хозяйства, потерями урожая при небрежном хранении, большим количеством посредников на рынке.