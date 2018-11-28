Махачкала, 28 ноября, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Более 700 работников автозаправочных станций в Дагестане с начала 2018 года поставлены на официальный учёт. Это привело к увеличению налоговых поступлений в данной сфере. Об этом 27 ноября в ходе заседания коллегии налоговой службы Дагестана рассказал глава субъекта Владимир Васильев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Заправка автомобиля

За проделанную работу в направлении выведения АЗС из теневой экономики Васильев поблагодарил налоговую службу, МВД, прокуратуру республики и представителей других причастных структур.

«Мы создали рабочие места там, где их не было. Они были в тени, и с этих рабочих мест теперь платят налоги, и мы не платим в соцзащиту как за безработных», — заявил глава региона и добавил, что работа в данном направлении будет продолжена.

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Напомним, 9 ноября 2018 года Васильев отмечал, что в Дагестане легализовано более 600 работников АЗС. Семь автозаправок увеличили налоговые отчисления в 2−4 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года руководство Дагестана неоднократно обращалось к представителям бизнеса с призывами выйти из теневого сектора экономики и вести деятельность в рамках закона. Одними из первых в их числе были владельцы автозаправочных станций.

В конце февраля Владимир Васильев поставил перед руководителями крупнейших республиканских АЗС цель — поменять отношение к налоговому и трудовому законодательству. Он заверил, что власти готовы помочь бизнесу, который работает по закону. А на тех, кто не захочет вести дела честно, он пообещал обрушить «пролетарский гнев».

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