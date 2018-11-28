Ростов-на-Дону, 28 ноября, 2018, 11:21 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев освободил от должности своего заместителя Владимира Крупина. В этой должности бывший генеральный директор футбольного клуба «Ростов» курировал вопросы развития транспорта, дорожной сферы, промышленности и энергетики. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского главы 28 ноября.

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ИА REGNUM напоминает, что в должности замгубернатора Крупин проработал чуть менее двух лет — с января 2017 года. До этого назначения с июля 2016 года он трудился в должности гендиректора ФК «Ростов». Ранее он также занимал должности председателя Совета директоров ОАО «Донэнерго», первого заместителя гендиректора ОАО «Региональная корпорация развития».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не первые кадровые решения донского губернатора. Так, накануне, 27 ноября, стало известно о том, что стало вакантным кресло министра культуры Ростовской области.