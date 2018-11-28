Воронеж, 28 ноября, 2018, 10:24 — ИА Регнум. Центральную улицу Воронежа — проспект Революции — невозможно реконструировать без учета мнения горожан. Об этом 27 ноября в ходе общественных обсуждений концепции благоустройства проспекта Революции заявил глава Воронежа Вадим Кстенин, сообщила пресс-служба мэрии. Обсуждение состоялось в Доме архитектора при участии разработчиков, представителей администрации, общественников и журналистов.

Пресс-служба администрации Воронежа Общественные обсуждения концепции благоустройства проспекта Революции

«Архитекторы смогут принять взвешенные решения по благоустройству нашей главной улицы только на основании мнения воронежцев. Наш город — миллионник, вошедший в шестерку самых привлекательных для туристов городов России. И этому статусу надо соответствовать. Недопустимо, чтобы проспект Революции выглядел так, как сегодня: все эти висящие провода, устаревшие архитектурные формы требуют замены», — сказал Кстенин, выступая на обсуждении.

Глава города напомнил, что в этом году завершена реконструкция Советской площади, на 2019 год запланирована реконструкция другого знакового для воронежцев места — площади Победы, непосредственно примыкающей к проспекту Революции.

«Проспект Революции — знаковое место, туристы, да и многие горожане, оценивают состояние города, комфорта, среды, в которой мы живем, по таким местам. Поэтому, принимая решение о реконструкции таких мест, мы не можем не советоваться с населением. Сделать нужно один раз, качественно. Это наше лицо», — добавил Кстенин.

Глава города также отметил, что с точки зрения урбанистики был допущен ряд ошибок в развитии города, новые задачи ставит и развитие автомобилизации.

Обсуждение самой концепции проходило в конструктивном ключе: от воронежцев прозвучали предложения, касающиеся расположения велодорожек и остановок общественного транспорта, озеленения и освещения, ливневок, обсуждалось состояние подземного пешеходного перехода у ЮВЖД, который, кстати, уже следующим летом будет оборудован электрическим подъемником.

Все предложения воронежцев пообещали учесть при дальнейшей работе над концепцией проекта. Проектно-сметная документация, как ожидается, должна быть готова уже к апрелю следующего года, а обновленный проспект воронежцы и гости города увидят уже в 2020 году.