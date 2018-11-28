Петропавловск-Камчатский, 28 ноября, 2018, 10:18 — ИА Регнум. Всевозможные рейтинги в последнее время просто заполонили интернет-пространство. Каких только исследований не предлагают вниманию обывателя — от рейтинга модных ресторанов до рейтингов эффективности глав регионов. И всё бы ничего. Да вот только действительно взвешенных исследований, основанных на реальных фактах и опыте исследователей, — очень мало. Зато очень много «фейковых» рейтингов. Псевдоисследования, которые уже в каких-то промышленных масштабах клепают всевозможные «самоделкины» от политологии и экономики, вызывают у публики разные эмоции — от смеха до гнева и раздражения. Очередной такой «рейтинг», «спущенный» на Дальний Восток из самого центра Москвы — с улицы Тверской, — высмеяли дальневосточные соцсети и телеграм-каналы. «Рейтинг» назвал самым эффективным губернатором ДФО главу Камчатки Владимира Илюхина.

Рейтинг чиновников

Читайте также: Инвестпривлекательность регионов ДФО: данные зависят от необходимости?

Итак, исследование называется «Рейтинг власти: в ДвФО за II полугодие 2018 года«. ДвФО почему-то с маленькой «в», но это — не самое интересное.

В предисловии авторы (имена, научные звания и места работы авторов исследования не указаны вообще) сообщили всем известный набор банальностей о Дальнем Востоке, который можно почерпнуть из СМИ: «Дальний Восток — драйвер экономического развития, ТОРы, федеральная власть теряет в ДФО влияние, что показали выборы в Хабаровском крае и Приморье» и прочее — всё, о чём ежедневно пишут журналисты от Камчатки до Бурятии.

Анонимные авторы сообщили, что их «рейтинг за II полугодие» рассматривает политэкономические предпосылки для пространственного развития регионов ДвФО с точки зрения возрастающего регионального влияния и освоения новых инновационных практик экономического роста.

Если читатель чего-то не понял или если даже ничего не понял вообще, — пусть не стыдится и не считает себя неграмотным: мы тоже ничего не поняли. Единственное, что мы поняли по общему смыслу написанного, так это то, что анонимные авторы «рейтинга» способны оценить эффективность работы губернаторов Дальнего Востока (ДФО) и на этом основании дать рекомендации, как главам дальневосточных регионов ещё эффективнее развивать вверенные им территории.

Первая же строчка «рейтинга эффективности дальневосточных губернаторов» повергает в ступор: самым эффективным главой региона составители этого опуса назвали главу Камчатского края Владимира Илюхина.

Интересно, а на чем основывались, пусть и анонимные, авторы «исследования»? На бесконечных митингах, пикетах, забастовках, сотрясающих Камчатку с весны? Может быть, высочайшая эффективность Владимира Илюхина заключается в том, что на полуострове на 40 с лишним миллиардов недостроев? Или с тем, что жители Камчатки все чаще открыто высказывают недовольство деятельностью губернатора Илюхина и его правительства в связи с нарастающей безработицей, безудержным раздариванием льгот за счёт бюджета крупному бизнесу, который даже рабочих мест местному населению не даёт, отвратительной инфраструктурой? Вот российский драматург и актёр Евгений Гришковец не составляет рейтинги. Но, побывав на гастролях на Камчатке он в своём блоге написал, что никогда не видел города, более безобразного, чем столица полуострова — Петропавловск-Камчатский. Может быть, сверх-эффективность губернатора Илюхина таится в «пенсионном ведре», которое ему весной собрали камчатцы на площади, предложив уйти на покой?

А авторы «рейтинга» между тем написали, что для своего исследования они изучали четыре основных направления: промышленное развитие, развитие сельского хозяйства, уровень развития исследовательской и инновационной деятельности, уровень инвестиционной привлекательности.

И вот по этим четырем показателям губернатор Камчатки Илюхин — самый эффективный в ДФО? С промышленным развитием на Камчатке всё очень грустно, если не считать развитием рудники российского миллиардера Виктора Вексельберга, где периодически бастуют вахтовики. Сельское хозяйство на Камчатке тоже в зачаточном состоянии — группа «Ренова» все того же Вексельберга остановила проект строительства тепличного комплекса в рамках ТОСЭР «Камчатка». Огурцы и помидоры на полуострове, таким образом, так пока и остаются по цене 800 рублей за килограмм. Правительство также сообщило камчатцам, что о дешевом мясе, птице и молоке они могут забыть: корма дорогие, везти далеко. Можно ещё долго продолжать список бед горемычных камчатцев, которые только и мечтают, как продать жилье да уехать на материк. Но вот стоит ли? С улицы Тверской в Москве, где квартирует «Центр развития региональной политики», Камчатку не видно ведь. На фотографиях в сети Камчатка очень красивая — вулканы, гейзеры. Так почему бы не поместить губернатора на первое место?

Можно, конечно, учесть в «рейтинге» тот факт, что на Камчатке много рыбы. Но как быть с самой скандальной за последние годы путиной, когда вдруг выяснилось, что богатейший улов нечем ловить, негде хранить, не на чем перерабатывать?

И как быть с тем фактом, что на богатой рыбой, золотом, серебром, газом Камчатке львиная доля собственных доходов бюджета — с налога на доходы физических лиц?

Складывается впечатление, что место в этом и других таких же «достоверных» рейтингах зависит не от объективных данных, а от … толщины кошелька. Заплати — и стань лучшим? Но как быть с населением Камчатки? Это ведь ему сказали, что их губернатор самый эффективный. Тем, кто не может найти работы, — сказали. И жителям отдаленных сёл, вынужденных хранить своих умерших родственников в сараях из-за отсутствия нормально организованных служб, — сказали? Пациентам убогих и нищих больниц и всем остальным — тоже сказали: ваш губернатор — самый эффективный. А что это значит? Что лучше уже не будет? Ну, раз «самый» — куда уж лучше-то?

Читайте также: Камчатка встаёт на дыбы: недалеко до беды?

Наделение главы Камчатки званием самого эффективного губернатора на Дальнем Востоке авторы «рейтинга», конечно, обосновали:

«В сложившейся управленческой системе Владимир Илюхин наиболее эффективно и бесконфликтно управляет экономикой края. В регионе не наблюдается роста протестных настроений…».

Социальные сети и телеграм-каналы Дальнего Востока высмеяли рейтинг от московских «специалистов».

"Профессиональный уровень экспертов крайне низкий. Самую несчастную Камчатку они поставили на первое место. А про победу Сергея Фургала пишут, что его победа привела к временному политическому кризису во взаимоотношениях между Хабаровским краем и федеральным центром. Всем бы такой кризис — региону повысили федеральное финансирование, выделили дополнительные деньги на ТОСЭРы, а сам Фургал, наоборот, консолидировал дееспособные региональные элиты. В этом «рейтинге» хуже Камчатки даже Сахалин — на 7 месте. Люди, не читайте это. Глупость, а не рейтинг», — написали авторы телеграм-канала «Корифей Хабаров».

«Ну, на Камчатке есть один человек, которому этот рейтинг очень понравится. Его зовут Владимир Илюхин».

«Ну, что, камчатцы, мы в рейтинге лучше всех, губернатор у нас самый эффективный. Процветаем? Невозможно такое читать», — пишут в социальных сетях жители полуострова.

Читайте также: «Зазеркалье» губернатора Камчатки: гниющего лосося нет, забастовок нет…

«Всевозможных рейтингов в последнее время действительно появляется очень много. Закон этого не запрещает — ну, захотели люди и написали. Другой разговор — много ли таких рейтингов могут претендовать на звание серьезных исследований? Здесь людям, которые интересуются и читают, стоит обращать внимание на список экспертов и на репутацию рейтингового агентства. Это — два главных показателя. Солидные и дорожащие своей репутацией агентства всегда публикуют список экспертов. И с их рейтингами можно спорить — но всегда есть с кем спорить. Например, АПЭК публикует рейтинги влияния глав регионов РФ. Там всегда публикуется список экспертов. Не согласен — задай вопрос эксперту, он обязательно объяснит, по каким основаниям он пришел к тому или иному выводу. И очень часто прогнозы этого и других известных агентств оказываются очень достоверными. Как относиться к другим? Думаю, просто как к чтению: не хотите — не читайте. Зачастую это просто чей-то пиар. Можно ли вести речь о необходимости принятия какого-то профессионального кодекса для политических социологов? Да, можно. В последнее время много говорят о кризисе именно в политической социологии. Но, раз об этом заговорили, наверное, что-то будет меняться», — считает доктор политических наук Илдус Ярулин.

Читайте также: Рейтинг влияния глав субъектов РФ в октябре 2018 года

Как сообщало ИА REGNUM, вопросов по поводу качества рейтингов у дальневосточников в последнее время возникает все больше. Совсем недавно эти вопросы были адресованы полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу, который очень странно обошелся с Национальным рейтингом инвестиционной привлекательности регионов РФ, составленному Агентством стратегических инициатив (АСИ). Дело в том, что накануне выборов экс-губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта АСИ поместило регион на 18 строчку рейтинга. Он стал единственным из дальневосточных субъектов, вошедшим ТОП — 20. А когда Шпорт выборы проиграл, полпред вдруг заговорил о том, что «передовик» на Дальнем Востоке — Приморский край. Хотя Приморье так и осталось на 76 позиции рейтинга. Дальневосточники недоумевали: кому верить — Трутневу или АСИ? И верить ли вообще? И можно было бы махнуть рукой — ну, написали и написали, сказали и сказали. Но ведь в рейтингах — государевы люди фигурируют. И государевы люди говорят. А народ читает и слушает. И все меньше верит.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.