Рейтинг влияния глав субъектов РФ в октябре 2018 года

Дмитрий Орлов, , 11:00 — REGNUM

1. Федеральная политика в отношении регионов

В процессе осенних назначений на должности врио губернаторов сохраняются устоявшиеся принципы региональной кадровой политики Центра. Делается ставка либо на управленцев-«варягов», карьера которых формировалась за пределами региона, в который они направлены (даже если они родились на данной территории, как Роман Старовойт в Курской области или Вадим Шумков в Курганской), либо на чиновников, имеющих значительный опыт работы за пределами региона назначения (как врио главы Башкирии Радий Хабиров). При этом внешние по отношению к региону менеджеры в октябре были направлены как в регионы, где протестное голосование давно носит очень ограниченный характер (например, в Липецкую и Курскую области), так и в более проблемные (например, в Забайкальский край, где пост врио губернатора занял Александр Осипов). То есть, как мы уже отмечали ранее, вопреки ряду популярных прогнозов, для кадровой политики Центра не характерна «тревожность», а мотивацию для перестановок в губернаторском корпусе не стоит сводить к реагированию на электоральные вызовы, проявившиеся в ходе единого дня голосования — 2018.

Пока велика вероятность того, что основная повестка губернаторских кампаний 2019 года будет основана на региональной и местной повестке. На этом фоне дополнительное (в том числе электоральное) значение приобретают федеральные проекты, связанные с локальной проблематикой. Так, в течение октября Владимир Путин неоднократно обращался к теме развития сельских территорий. Например, проходившее в Ставропольском крае совещание по вопросам развития сельского хозяйства было посвящено не только проблемам АПК в узком смысле, но и вопросам инфраструктурного развития сельских территорий. Президент специально подчеркнул, что для поддержки российских аграриев «нужно продолжить создание современной инфраструктуры, логистики, «расшивать» узкие места на железной дороге». Безусловно, подобные проекты будут реализованы не только в малых населенных пунктах и сельских районах. Позже, в ходе выступления на форуме «Сообщество», президент предложил «выделять соответствующие ресурсы и для работы волонтёров неправительственных организаций в сельской местности». Показательно, что о готовности подключиться к разработке госпрограммы развития сельских территорий (ее планируется утвердить к июню 2019 года) заявили представители «Единой России».

Прежде всего инвестирование в проекты, затрагивающие малые населенные пункты, подчеркивает ставку руководства страны на пространственное развитие, а не на крупнейшие агломерации. В то же время подобные приоритеты Кремля являются одним из объяснений региональной кадровой политики — более масштабные проекты локального уровня предполагают более жесткий контроль за их реализацией. А это предопределяет ставку на специалистов, в значительной части случаев не связанных ранее с элитами регионов, в которые они назначаются.

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

В октябре 2018 года «Единая Россия» продолжала возвращать аппаратные позиции в ряде регионов и муниципальных образований, где в сентябре был зафиксирован высокий уровень протестного голосования.

В тех представительных органах власти, где сильные позиции по итогам выборов получили представители парламентской оппозиции, «Единая Россия» по-прежнему демонстрирует способность реализовывать гибкие и относительно эффективные коалиционные стратегии. Так, интересный сценарий был реализован в городской думе Тольятти (Самарская область), где была сформирована широкая коалиция. В соответствии с пакетным соглашением посты были распределены между представителями «Единой России» (включая должность председателя гордумы, которую занял Николай Остудин), КПРФ (в том числе пост первого зампреда муниципального парламента, который получил Юрий Сачков), а также «Справедливой России» и ЛДПР (их представители заняли кресла вице-спикеров).

Хотя соглашение между «единороссами» и коммунистами в Тольятти сделало последних объектом для критики со стороны части собственных сторонников, для Компартии тактика координации усилий с «Единой Россией», включая создание коалиций, оказывается наиболее рациональной. Например, в Иркутской области, где КПРФ, сформировав по итогам сентябрьских выборов крупнейшую фракцию в заксобрании, не смогла создать эффективную коалицию и в итоге получила только пост одного вице-спикера и главы одной из комиссий, многие местные наблюдатели говорят о вероятности нарастания противоречий внутри регионального отделения партии.

В регионах, в которых оппозиционные кандидаты одержали победу на губернаторских выборах, одним из сценариев стало расширение полномочий законодательного собрания, в котором доминирует «Единая Россия». Так, во Владимирской области были приняты поправки к Уставу региона, обязывающие губернатора (этот пост, как известно, занял представитель ЛДПР Владимир Сипягин) согласовывать кандидатуры своих заместителей с заксобранием.

Характерно, что оба сценария (формирования коалиций на основе «Единой России» и получения дополнительных полномочий заксобраниями) усиливают значимость отделений «Единой России» в политических системах регионов. Роль правящей партии в согласовании внутриэлитных противоречий в таких регионах также становится более активной и явной.

3. Протестные настроения

В октябре 2018 года федеральный резонанс получили экологические акции протеста в ряде регионов. Показательны митинг с требованием закрытия завода «Электроцинк» в Северной Осетии и серия акций против направления твердых бытовых отходов из Московского региона в ряде городов Архангельской области («антимусорные» митинги, впрочем, оказались далеко не такими массовыми, как анонсировалось накануне их проведения).

Значение экологических проблем для региональной и местной протестной повестки может существенно возрасти — в том числе в ряде субъектов РФ, в которых в 2019 году пройдут предвыборные кампании. В то же время для Кремля природоохранная тематика давно является одним из стратегических приоритетов. К обсуждению экологических проблем Владимир Путин обращался в ходе президентской кампании; в сентябре — октябре 2018 года президент также отмечал необходимость повышенного внимания к ним.

На этом фоне в 2019 году стоит ожидать дополнительного внимания к экологической проблематике со стороны «Единой России» и заметной роли подобных тем в рамках тактики партии при подготовке к Единому дню голосования в сентябре 2019 года. В ряде регионов это может подтолкнуть экологических активистов активнее участвовать в праймериз партии в следующем году.

Как акции протеста за закрытие завода «Электроцинк», так и получившие широкий резонанс митинги в Ингушетии по поводу демаркации административной границы с Чеченской Республикой снова ставят вопрос о навыках прямого диалога с гражданами (в том числе в напряженных и конфликтных ситуациях) как важной составляющей функционала не только губернаторов, но и тех ответственных чиновников, роль которых ранее воспринималась как непубличная. Так, готовность главы Северной Осетии Вячеслава Битарова выйти к протестующим была позитивно оценена даже целым рядом его последовательных критиков. Показательно также личное участие главы Управления внутренней политики Андрея Ярина в диалоге с представителями участников акций протеста в Ингушетии. В дальнейшем отработка навыков публичного диалога может стать одним из важных компонентов в подготовке кадров для губернаторского корпуса и региональных администраций.

4. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Факторами, влияющими на позиции губернаторов в октябре, стали массовая ротация в губернаторском корпусе, решение кадровых вопросов в руководстве областных центров, акции протеста по региональным проблемам, антикоррупционные мероприятия, а также реализация крупных инфраструктурных проектов при федеральной поддержке.

Входят в число фигурантов рейтинга вновь назначенные врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов (6-е место), врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко (14-е место), врио главы Башкирии Радий Хабиров (30-е место), врио главы Астраханской области Сергей Морозов (56-е место), врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков (61-е место), врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов (64-е место), врио главы Курской области Роман Старовойт (65-е место), врио губернатора Курганской области Вадим Шумков (74-е место), врио главы Забайкальского края Александр Осипов (77-е место), врио главы правительства Хакасии Михаил Развожаев (85-е место), ставшая врио главы Сахалинской области по должности Вера Щербина (60-е место), а также вступившие в должность губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (63-е место) и Владимирской области Владимир Сипягин (81-е место).

После визита Владимира Путина в возглавляемые ими регионы заметно усиливается влияние главы Ханты-Мансийского округа Натальи Комаровой (перемещается с 26-го на 21-е место) и губернатора Ульяновской области Сергея Морозова (с 66-го на 55-е место).

Избрание Анатолия Высокинского мэром Екатеринбурга и назначение в городскую администрацию ряда чиновников из региональных органов власти укрепляют позиции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева (перемещается с 15-го на 12-е место). На фоне достижения соглашения губернатора и мэра Великого Новгорода Юрия Бобрышева по поводу выдвижения Бобрышева в Госдуму, а также формирования «коалиции развития» в городской думе усиливается влияние главы региона Андрея Никитина (с 28-го на 24-е место). После отставки мэра Ярославля Владимира Слепцова, ранее подвергавшегося критике, в том числе со стороны губернатора, а также ожидаемого роста примерно на треть федерального финансирования проекта «Формирование комфортной городской среды» в области укрепляются позиции главы региона Дмитрия Миронова (с 52-го на 40-е место, переходит в группу с сильным влиянием). Усиливается влияние главы Вологодской области Олега Кувшинникова (с 57-го на 52-е место) — очевидно, в контексте его заявления о намерении выдвигаться на новый срок в 2019 году.

После проведения в Тюмени цифрового форума «Инфотех» и сообщений о том, что регион вновь занял первое место в стране по итогам исполнения территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи, укрепляются позиции главы данного субъекта РФ Александра Моора (с 20-го на 17-е место). На фоне публикаций о перезапуске проекта самой северной железной дороги в России до Сабетты (предполагаемый объем вложений — около 115 млрд рублей), а также введении в эксплуатацию до конца 2018 года третьей очереди Бованенковского месторождения, продолжается восходящий тренд для главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова (с 21-го на 19-е место, переходит в группу с очень сильным влиянием).

После ареста вице-премьера Республики Крым Виталия Нахлупина и трагических событий в Керчи серьезно ослабевает влияние главы региона Сергея Аксенова (перемещается с 12-го на 26-е место, покидает группу с очень сильным влиянием). На фоне ареста вице-мэра Сочи Ивана Бомбергера, а также заявления СКР о том, что к жертвам в ходе наводнения в Краснодарском крае привела в том числе халатность местных чиновников, теряет позиции губернатор региона Вениамин Кондратьев (с 17-го на 22-е место, покидает группу с очень сильным влиянием). После появления публикаций в СМИ по поводу квартиры супруги Александра Усса и возбуждения уголовного дела о фальсификациях в ходе выборов в горсовет Красноярска на одном из участков ослабевают позиции главы Красноярского края (с 9-го на 11-е место). На фоне внесения представления прокуратуры Томской области о нарушении руководством Департамента здравоохранения региона антикоррупционного законодательства теряет позиции губернатор Сергей Жвачкин (с 42-го на 48-е место).

После скандальных высказываний министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой сохраняется нисходящий тренд для губернатора региона Валерия Радаева (с 30-го на 34-е место). Обрушение виадука на главный путь Транссибирской железнодорожной магистрали в Амурской области негативно сказывается на позициях главы региона Василия Орлова (с 40-го на 58-е место, покидает группу с сильным влиянием).

После массовых акций протеста в связи с заключением соглашения о демаркации границы с Чечней в Ингушетии, а также решения Конституционного суда республики об отмене этого соглашения серьезно теряет позиции глава региона Юнус-Бек Евкуров (с 43-го на 75-е место, покидает группу с сильным влиянием). В то же время отыгрывает позиции глава Северной Осетии Вячеслав Битаров (с 83-го на 67-е место), вышедший к участникам акции за закрытие завода «Электроцинк».

На фоне отзыва у Удмуртии долгосрочных рейтингов агентства Fitch Ratings, а также публикации статистики МВД за первое полугодие 2018 года, согласно которой регион является лидером по Приволжью по уровню и динамике преступности, теряет позиции глава республики Александр Бречалов (с 19-го на 23-е место, покидает группу с очень сильным влиянием). После сообщений Минстроя РФ о том, что Пермский край находится в числе лидеров в стране по количеству аварийного жилья, ослабевают позиции губернатора региона Максима Решетникова (с 24-го на 29-е место). Также теряют позиции глава республики Карелия Артур Парфенчиков (с 51-го на 59-е место) и председатель правительства Тывы Шолбан Кара-оол (с 68-го на 78-е место) — вероятно, после того как Фонд содействия реформированию ЖКХ заявил о наиболее проблемной ситуации с расселением аварийного жилья в этих регионах. На фоне претензий Росавиации и ряда других проблем в работе авиакомпании «Якутия» теряет позиции глава Республики Саха Айсен Николаев (с 20-го на 28-е место, покидает группу с очень сильным влиянием).

После сообщений о том, что в ближайшие 6 лет на цели дорожного строительства в Мордовии будет направлено около 40 млрд. рублей, укрепляются позиции главы региона Владимира Волкова (с 11-го на 10-е место). Воронежская область с 2019 по 2024 гг. получит из федерального бюджета около 21,5 млрд руб. на строительство социальных учреждений, детских садов, спортивных объектов, и это определенно усиливает влияние губернатора региона Александра Гусева (с 18-го на 16-е место). После выделения Ростовской области более 1 млрд рублей федеральных средств для возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в АПК, а также утверждения региональным правительством программы развития отрасли до 2030 года с объемом финансирования около 35 млрд рублей отыгрывает позиции губернатор Василий Голубев (с 54-го на 50-е место, возвращается в группу с сильным влиянием).

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в сентябре Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей Семёнович мэр города Москва 1 1 7,25 Кадыров Рамзан Ахматович глава Чеченской Республики 2 2 7,00 Минниханов Рустам Нургалиевич президент Республики Татарстан 3 3 6,89 Воробьев Андрей Юрьевич губернатор Московской области 4 4 6,70 Дюмин Алексей Геннадьевич губернатор Тульской области 5 5 6,63 Беглов Александр Дмитриевич и. о. губернатора города Санкт-Петербург 6 - 6,25 Азаров Дмитрий Игоревич губернатор Самарской области 7 7 6,14 Васильев Владимир Абдуалиевич глава Республики Дагестан 8 8 6,00 Никитин Глеб Сергеевич губернатор Нижегородской области 9 10 5,88 Волков Владимир Дмитриевич глава Республики Мордовия 10 11 5,86 Усс Александр Викторович губернатор Красноярского края 11 9 5,78 Куйвашев Евгений Владимирович губернатор Свердловской области 12 15 5,71 Дрозденко Александр Юрьевич губернатор Ленинградской области 13 14 5,63 Кожемяко Олег Николаевич и. о. губернатора Приморского края 14 - 5,57 Алиханов Антон Андреевич губернатор Калининградской области 15 16 5,55 Гусев Александр Викторович губернатор Воронежской области 16 18 5,50 Моор Александр Викторович губернатор Тюменской области 17 20 5,47 Цивилёв Сергей Евгеньевич губернатор Кемеровской области 18 22 5,45 Артюхов Дмитрий Андреевич губернатор Ямало-Ненецкого АО 19 21 5,40 Травников Андрей Александрович губернатор Новосибирской области 20 27 5,38 Сильное влияние Комарова Наталья Владимировна губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 21 26 5,33 Кондратьев Вениамин Иванович глава администрации (губернатор) Краснодарского края 22 17 5,30 Бречалов Александр Владимирович глава Удмуртской республики 23 19 5,27 Никитин Андрей Сергеевич губернатор Новгородской области 24 28 5,25 Илюхин Владимир Иванович губернатор Камчатского края 25 25 5,21 Аксёнов Сергей Валерьевич глава Республики Крым 26 12 5,19 Дубровский Борис Александрович губернатор Челябинской области 27 23 5,15 Николаев Айсен Сергеевич глава Республики Саха (Якутия) 28 20 5,12 Решетников Максим Геннадьевич губернатор Пермского края 29 24 5,10 Хабиров Радий Фаритович и. о. главы Республики Башкортостан 30 - 5,06 Руденя Игорь Михайлович губернатор Тверской области 31 33 5,03 Ведерников Михаил Юрьевич губернатор Псковской области 32 29 5,00 Воскресенский Станислав Сергеевич губернатор Ивановской области 33 34 4,97 Радаев Валерий Васильевич губернатор Саратовской области 34 30 4,95 Игнатьев Михаил Васильевич глава Чувашской Республики 35 35 4,90 Овсянников Дмитрий Владимирович губернатор города Севастополя 36 39 4,88 Савченко Евгений Степанович губернатор Белгородской области 37 36 4,84 Артамонов Анатолий Дмитриевич губернатор Калужской области 38 37 4,80 Островский Алексей Владимирович губернатор Смоленской области 39 38 4,78 Миронов Дмитрий Юрьевич губернатор Ярославской области 40 52 4,75 Бурков Александр Леонидович губернатор Омской области 41 32 4,70 Любимов Николай Викторович губернатор Рязанской области 42 41 4,69 Белозерцев Иван Александрович губернатор Пензенской области 43 48 4,65 Носов Сергей Константинович губернатор Магаданской области 44 49 4,63 Гапликов Сергей Анатольевич глава Республики Коми 45 45 4,60 Богомаз Александр Васильевич губернатор Брянской области 46 50 4,57 Васильев Игорь Владимирович губернатор Кировской области 47 55 4,55 Жвачкин Сергей Анатольевич губернатор Томской области 48 42 4,51 Цыбульский Александр Витальевич глава администрации Ненецкого АО 49 47 4,45 Голубев Василий Юрьевич губернатор Ростовской области 50 54 4,42 Среднее влияние Евстифеев Александр Александрович глава Республики Марий Эл 51 56 4,38 Кувшинников Олег Александрович губернатор Вологодской области 52 57 4,35 Никитин Александр Валерьевич глава администрации Тамбовской области 53 60 4,30 Томенко Виктор Петрович губернатор Алтайского края 54 46 4,27 Морозов Сергей Иванович и. о. губернатора Ульяновской области 55 66 4,23 Морозов Сергей Петрович и. о. губернатора Астраханской области 56 - 4,18 Левченко Сергей Георгиевич губернатор Иркутской области 57 59 4,12 Орлов Василий Александрович губернатор Амурской области 58 40 4,05 Парфенчиков Артур Олегович глава Республики Карелия 59 51 4,00 Щербина Вера Георгиевна и. о. губернатора Сахалинской области 60 - 3,95 Коков Казбек Валерьевич и. о. главы Кабардино-Балкарской Республики 61 - 3,86 Владимиров Владимир Владимирович губернатор Ставропольского края 62 58 3,80 Фургал Сергей Иванович губернатор Хабаровского края 63 - 3,77 Артамонов Игорь Георгиевич и. о. главы администрации Липецкой области 64 - 3,75 Старовойт Роман Владимирович и. о. губернатора Курской области 65 - 3,71 Бочаров Андрей Иванович губернатор Волгоградской области 66 61 3,68 Битаров Вячеслав Зелимханович глава Республики Северная Осетия-Алания 67 83 3,64 Берг Юрий Александрович губернатор Оренбургской области 68 65 3,57 Клычков Андрей Евгеньевич губернатор Орловской области 69 64 3,50 Копин Роман Валентинович губернатор Чукотского АО 70 71 3,45 Орлов Игорь Анатольевич губернатор Архангельской области 71 74 3,42 Ситников Сергей Константинович губернатор Костромской области 72 75 3,37 Темрезов Рашид Бориспиевич глава Карачаево-Черкесской Республики 73 77 3,33 Шумков Вадим Михайлович и. о. губернатора Курганской области 74 - 3,30 Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич глава Республики Ингушетия 75 43 3,28 Ковтун Марина Васильевна губернатор Мурманской области 76 - 3,25 Осипов Александр Михайлович и. о. губернатора Забайкальского края 77 - 3,21 Кара-оол Шолбан Валерьевич председатель правительства Республики Тыва 78 68 3,19 Левинталь Александр Борисович губернатор Еврейской автономной области 79 76 3,15 Орлов Алексей Маратович глава Республики Калмыкия 80 73 3,12 Сипягин Владимир Владимирович губернатор Владимирской области 81 - 3,10 Цыденов Алексей Самбуевич глава Республики Бурятия 82 80 3,07 Бердников Александр Васильевич глава Республики Алтай 83 82 3,00 Кумпилов Мурат Каральбиевич глава Республики Адыгея 84 78 2,86 Развожаев Михаил Владимирович и. о. председателя правительства Республики Хакасия 85 - 2,83

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В октябре 2018 года в нем приняло участие 28 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест ( ИА REGNUM ), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

Читайте ранее в этом сюжете: Рейтинг влияния глав субъектов РФ в сентябре 2018 года