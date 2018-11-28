Тбилиси, 28 ноября, 2018, 08:20 — ИА Регнум. В Грузии своевременно открылись все избирательные участки, где местные жители смогут принять участие в голосовании во втором туре президентских выборов. Об этом, как передает ИА «Новости-Грузия», сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе на брифинге.

Флаг Грузии

«Сегодня (28 ноября) проводится второй тур президентских выборов, — сказала Микеладзе. — … Все избирательные участки открылись для избирателей вовремя».

Отметим, что всего власти Грузии организовали 3703 избирательных участка, в том числе 55 за рубежом.

Напомним, за высший руководящий пост Грузии будут бороться кандидат от ЕНД Григол Вашадзе и поддерживаемая «Грузинской мечтой» Саломе Зурабишвили.

По данным ЦИК страны, в первом туре Вашадзе набрал 601 224 голоса, а Зурабишвили — 615 572 голоса.

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