Краснодар, 28 ноября, 2018, 04:51 — ИА Регнум. В строящемся жилом доме в Краснодаре из-за сильного порыва ветра обрушилась свежая кирпичная кладка, которая упала на территорию детской площадки, сообщает пресс-служба городской администрации.

Балконы

Сообщается, что в результате происшествия пострадавших не было. Из-за падения кирпичей была повреждена лишь крыша детской площадки, которую упавшие кирпичи пробили насквозь. В настоящее время полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в Якутии в результате недобросовестной работы компании-застройщика получила травмы женщина. Крыльцо сданного шесть лет назад в эксплуатацию дома рухнуло, когда женщина спускалась по нему. В результате обрушения бетонного крыльца она получила множественные ушибы.