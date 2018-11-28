Петропавловск-Камчатский, 28 ноября, 2018, 04:55 — ИА Регнум. Компания «Ренова» российского миллиардера Виктора Вексельберга остановила строительство тепличного комплекса в рамках территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Камчатка». Предположительно это может быть связано с рассмотрением на уровне Минсельхоза вопроса о сокращении госфинансирования строительства теплиц. В правительстве региона камчатцам рекомендовали оставить надежду и на дешёвые мясо, птицу и молоко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Овощи

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Стоимость одного килограмма помидоров и огурцов в торговых сетях и на рынках Камчатки достигает 800 рублей. Краевые власти, представляя масштабный проект строительства тепличного комплекса, обещали, что овощи из теплиц «Ренова» будут стоить существенно дешевле. Огурцы обещали по цене 80 рублей за кг, помидоры — 90−110 рублей.

Сегодня в правительстве Камчатки разводят руками.

«Особые надежды мы возлагали на компанию «Ренова», которая заявилась на строительство теплиц в рамках ТОСЭР «Камчатка». Площадка полностью подготовлена. Трудно сказать, что явилось причиной приостановки, но пока проект не развивается. Возможно, это связано с тем, что на уровне Минсельхоза России рассматривается вопрос о сокращении господдержки по строительству теплиц», — привело слова министра пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края Александра КучеренкоИА Кам 24.

Странно, что даже в правительстве Камчатского края не знают реальных причин остановки проекта в рамках ТОСЭР. Получается, резидент ТОСЭР не ставил об этом в известность власти?

В апреле 2018 года губернатор Камчатки Владимир Илюхин лично представил проект строительства тепличного комплекса «Ренова» в рамках ТОСЭР «Камчатка» широкой общественности.

«Тепличное хозяйство в Елизовском районе на площади 15−20 гектаров готова построить одна из компаний ГК «Ренова». По предварительным расчётам инвестора, стоимость килограмма огурцов может составить 80 рублей за килограмм, помидоров — 90−110 рублей за килограмм», — говорил в апреле Владимир Илюхин.

Предполагалось, что тепличное хозяйство сможет закрыть потребность региона в свежих овощах примерно на 40 — 43%.

Под тепличный комплекс «Ренова» даже зарезервировали определенный объём газа с камчатских месторождений.

Новость крайне негативно восприняли жители Камчатки.

«Как это так — остановили? Да туда одна ЛЭП полмиллиарда стоила! И что теперь?».

«Не дождёмся мы никогда дешёвых огурцов и помидоров», — пишут камчатцы в социальных сетях.

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Впрочем, угасающая надежда на дешёвые овощи — не последняя плохая новость для жителей Камчатки сегодня. В правительстве края обитателей полуострова заверили, что у них, скорее всего, никогда не будет ни дешёвого мяса, ни дешёвого молока.

«К сожалению, у нас никогда не будет такой цены, как на материке ни на мясо, ни на птицу, ни на молоко. Хотя на электроэнергию действует льготный тариф, эта составляющая в структуре производства занимает мизерный процент. В себестоимости килограмма произведенного мяса птицы до 70% занимают корма. А зерно для производства в регионе привозное, дорогостоящее. Кроме того, в структуре затрат, например, в Новосибирской области, зарплата и отчисления занимают всего 5%, а на Камчатке, с учётом северных надбавок, льгот на проезд — более 20%», — Александр Кучеренко.

По словам министра, средняя зарплата в агропромышленном комплексе Камчатки выше 50 тысяч рублей. Постоянно растут цены на железнодорожные перевозки, морфрахт. Минеральные удобрения сейчас подорожали сразу на 6−8 рублей за килограмм. А это порядка 35% от стоимости 2017 года.

«Центральные и южные районы России эти удобрения везут на машинах с завода, а мы через всю Россию», — пожаловался министр.

При этом Кучеренко заверил, что в правительстве Камчатки разработано около 70 мер поддержки сельхозпроизводителей.

Литр молока от местного производителя на Камчатке сегодня стоит от 120 до 170 рублей. Есть и молоко по 70 рублей, но его люди брать не рискуют, поскольку оно низкого качества. Кило курицы хорошего качества стоит 260—270 рублей, килограмм свинины (вырезка) 600 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, чрезмерное, по мнению камчатцев, наделение всевозможными налоговыми льготами и бюджетными деньгами камчатских структур одного из богатейших людей России и мира — Виктора Вексельберга — возмущает жителей полуострова. Просто потому, что люди не видят пользы от этих компаний. Прогремевшая на всю страну забастовка горняков структур Вексельберга поставила жирный крест на всех рассказах властей о том, что эти структуры очень важны для региона, поскольку создают тысячи рабочих мест. Люди не видят никакой пользы от структур Вексельберга — местных там работает крайне мало, в основном завозят приезжих, компания получает колоссальные льготы, при этом никаких социальных программ не реализует, за исключением незначительных сумм на проведение собачьих бегов «Берингия».

Сразу после забастовки горняков большинство забастовщиков были уволены за прогулы.

После этого структурам Вексельберга на Камчатке ещё добавили налоговых льгот.

А жителям Камчатки предложили отказаться от мечты о дешевых и качественных продуктах питания.

При этом на подготовку площадки для тепличного комплекса «Реновы» из регионального бюджета были потрачены значительные деньги. И если проект будет заморожен окончательно — не совсем понятно, кто возместит расходы.

При этом российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что на развитие ТОСЭР в ДФО будет дополнительно выделено из федерального бюджета еще 14 млрд рублей. В списке получателей госсредств есть и ТОСЭР «Камчатка», она получит 1,23 млрд рублей — на инфраструктурную подготовку и привлечение новых инвесторов. Хорошо бы быть уверенными, что эти инвесторы не затормозят на полдороге.

Между тем даже «просто поесть» для камчатцев всё чаще становится непозволительной роскошью. Жители региона опровергают заявления властей о том, что их зарплата составляет 82 тыс. рублей. Они уверяют, что такое жалование получают чиновники и военные, а простые люди живут на 30 тыс. в месяц.

Комментируя ситуацию с очередными «налоговыми подарками» для структур Вексельберга на Камчатке, эксперт ИА REGNUM кандидат экономических наук, финансовый консультант Максим Кривелевич спрогнозировал еще большее ухудшение на региональном рынке труда, ухудшение экологии, вообще — ухудшение социально-экономического положения региона:

«До тех пор, пока государство будет забирать у нас наши деньги в виде налогов и отдавать их нескольким людям, ничего хорошего не будет. И не важно, о каком регионе говорить — Камчатке, Чукотке или Колыме. Потому, что улучшения экономики возможны только там, где государство не лезет играть в бизнесмена», — считает эксперт.