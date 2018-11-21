Развитие ДФО: олигархам добавляют налоговых льгот, а народу – налогов

Петропавловск-Камчатский, , 09:32 — REGNUM Новость от Минвостокразвития о том, что компаниям группы «Ренова» на Камчатке опять добавят налоговых льгот, возмутила местных жителей. Ещё свежи в памяти события недавней забастовки рабочих. Очередные заверения министра по развитию ДФО Александра Козлова о том, что в обмен на очередную налоговую вольницу золотодобывающие структуры российского миллиардера Виктора Вексельберга создадут на Камчатке 985 новых рабочих мест, ничего, кроме гнева, не вызвали — камчатцы давно привыкли к тому, что «развитие» региона не даёт им ровным счётом ничего, а все рабочие места достаются только приезжим — вахтовикам. Эксперт ИА REGNUM, кандидат экономических наук, финансовый консультант и преподаватель ДВФУ Максим Кривелевич прогнозирует ещё большее ухудшение на региональных рынках труда, ухудшение экологии, вообще — ухудшение социально-экономической ситуации в регионах ДФО.

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Камчатцы возмущены:

«Ну, можно порадоваться за Вексельберга. Хоть кому-то на Руси жить хорошо».

«На уже действующих предприятиях работают только приезжие, местных туда не берут. Карьеры, рудники, ядовитые «хвосты», разрушенная, уничтоженная природа на десятилетия, если не больше. Что имеют от этого жители Камчатки? Самые высокие тарифы на ЖКХ, электроэнергию, теплоснабжение, горячую и холодную воду? Причем «средняя зарплата» здесь отнюдь не у каждого второго. А вот этому, «не самому бедному россиянину» — опять налоговые льготы? От таких новостей плакать хочется, жалко Камчатку и камчатцев!»

«Это как это?! Этот Вексельберг работягам не платит, а ему опять льготы?! Почему власть принимает антинародные решения?! Неудивительно, что их подписывает Медведев. Вот и получается — кому миллиарды и золото, а кому грязь и нищета!»

«Скоро, наверное, шаманы из коренных народов проведут ритуал с куклами всех этих честнейших людей».

«Виктор Вексельберг, Владимир Илюхин, Борис Невзоров, Ирина Яровая — все эти прекрасные люди так много сделали для процветания Камчатки! А вы их ругаете».

«Освободить от уплаты налогов — мало! Надо их ещё освободить от обязанности платить зарплаты!» — написали камчатцы в социальной сети.

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Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, комментируя очередной щедрый налоговый подарок золотодобывающим компаниям Вексельберга, в очередной же раз пообещал сотни новых рабочих мест — 985. Но камчатцы, как, впрочем, и все дальневосточники, уже давно поняли — все эти рабочие места не для них. Напомним также, что львиную долю собственных доходов бюджета рыбной, золотоносной, богатой серебром и ещё много чем Камчатки составляют поступления от налога на доходы физических лиц. Почему так?

«Потому, что так. И иначе, увы, не будет при нынешнем сценарии развития экономики Дальнего Востока. Вернее, нет, будет — хуже. Будет еще большее ухудшение социально-экономического развития дальневосточных регионов, будет ухудшение на рынке труда, ухудшение экологии. И не принципиально — Камчатка это или Чукотка. Вот у нас в Приморье знаменитая «Игорная зона» — тот же случай. Все доходы уходят в Китай, а нам, как пошутил один мой знакомый, остаётся только выпитое пиво. Крупные компании имеют возможность перекраивать законодательство под себя, и они этим пользуются. Тут нет никакого злодейства, по большому счету — это можно, вот они и пользуются. Они понижают себестоимость. Для этого тоже ведь есть два пути: в цивилизованных странах это научно-технический прогресс, а в нашей стране — монополии. В результате одному достается больше — значит, другому меньше. Это тоже капитализм. Но не тот, который придумал американский промышленник Генри Форд, делавший ставку на развитие страны, понимавший, что без заботы о своих рабочих, без создания качественных условий труда он ничего не добьётся в итоге. Это — другой капитализм. Идеальной формой такого капитализма, какой мы наблюдаем у нас, является ГУЛАГ. Да, да, не удивляйтесь: огромный рынок бесплатного, либо крайне скудно оплачиваемого труда. И дело не в фамилиях — Вексельберг или другой. Дело в том, что нормальный капитализм — это капитализм без госденег. У нас, повторю, другой, тот, который опасно близок к феодализму. Это когда вместо рабочих — рабы. И главная задача — тратить как можно меньше денег на их кормежку. Нормальный же капиталист, который хочет получать современный и качественный продукт, думает о своих рабочих, о том, в каких условиях они не только работают, но и живут. До тех пор, пока государство будет забирать у нас наши деньги в виде налогов и отдавать их нескольким людям, ничего хорошего в нашей стране не будет. Потому, что так нельзя. К чему приведет такое «развитие» в регионах Дальнего Востока? К ухудшению социально-экономического положения, к ухудшению рынка труда, к ухудшению экологии и всего остального. Потому, что улучшения происходят только там, где государство не лезет играть в бизнесмена. Вот там есть развитие, туда съезжаются со всего мира самые лучшие специалисты, потому, что они ведь тоже хотят развиваться вместе с цивилизованным и успешным бизнесом. А к нам пока съезжаются, увы, только узбекские и таджикские гастарбайтеры», — сказал Максим Кривилевич.

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Как сообщало ИА REGNUM, большую часть собственных доходов бюджета Камчатского края, в котором добывают больше всех в стране рыбы, а также золото, серебро и другие полезные ископаемые, составляют сборы от налога на доходы физических лиц. Проще говоря — от того, что собирают с населения.

На Камчатке с 29 октября бастовали рабочие золотодобывающего рудника АО «Аметистовое», входящего в группу «Ренова» российского миллиардера Виктора Вексельберга. Рабочих возмутило резкое снижение заработка — вместо обещанных 80 тыс. рублей многие получили за сентябрь менее 10 тыс. рублей. Возмутило рабочих и то, что из их скудного заработка работодатель высчитывает за завтраки, обеды и ужины, даже если рабочий съел за весь день одну булочку в столовой. И это несмотря на то, что рабочие — вахтовики и не могут поесть дома.

Камчатцев возмущают беспрецедентные налоговые льготы, которые получают компании Вексельберга на Камчатке. Люди говорят, что не видят никакой пользы от этого бизнеса, за исключением небольшой суммы спонсорской помощи на собачьи бега «Берингия» один раз в году.

Власти Камчатки официально заявляют о том, что средняя зарплата на полуострове — 82 тыс. рублей, но сами жители опровергают это, утверждая, что такие деньги получают лишь чиновники да военные, да и то не все.

Снижения доходов от недропользователей и, соответственно, увеличения налоговой нагрузки на население с тревогой ожидают и в Якутии. Поступления от крупных госкомпаний, по прогнозу, планомерно будут снижаться, зато на 20% планируется увеличить сборы налогов с населения.

В Якутии та же история, что и на Камчатке, — по всем ТОСЭР льготное налогообложение, бюджеты пусты, и власти вновь лезут в карманы населению, малому и среднему бизнесу. А крупные госкомпании продолжают получать прибыль и не платить налоги в бюджет.