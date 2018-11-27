Нью-Йорк, США, 28 ноября, 2018, 02:45 — ИА Регнум. Прокуратура американского Нью-Йорка обвиняет шестерых граждан России и двоих граждан Казахстана в интернет мошенничестве, говорится в заявлении ведомства.

Blogtrepreneur Кибермошенничество

Сообщается, что обвинение содержит 13 пунктов. Граждан России и Казахстана обвиняют в мошенничестве в сети, краже персональных данных, отмывании денег и компьютерных взломах. Под арест попали 31 интернет-домен, которые якобы использовались подозреваемыми. Также ФБР намерено проверить 89 серверов на предмет причастности к уголовному делу.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября Сбербанк России, в котором также работают жители Евросоюза, уведомил об утечке персональных данных сотрудников Еврокомиссию. По словам представителя банка, Сбербанк отработал процедуру в рамках общеевропейского регламента о защите персональных данных.