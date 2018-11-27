Москва, 28 ноября, 2018, 02:11 — ИА Регнум. Он не только ровесник Украинской академии наук, но и родился с ней в один день: 27 ноября 1918 года. Жив и работает по сей день. Со 100-летием уникального юбиляра и ученого поздравили его коллеги в Российской академии наук, отметив, что Борис Патон — дважды рекордсмен: старейший в мире академик и уже более полувека глава Национальной академии наук Украины (НАН).

Бюст дважды Героя Социалистического Труда СССР, академика Б.Е. Патона в Киеве

«Борис Евгеньевич является бессменным руководителем Национальной академии наук Украины (НАН) с 1962 года. Более того, день его рождения совпадает с днем основания Академии наук Украины — такое есть знаковое совпадение, — отметил президент РАН академик Александр Сергеев. — Поэтому Борис Евгеньевич держит несколько мировых рекордов в связи со 100-летием, которое мы сегодня отмечаем, он больше всех в мире находится на посту — около 55 лет, он является сейчас самым возрастным руководителем Академии наук мира. Он находится в добром здравии. И сегодня на Украине большие торжества по этому вопросу».

Можно сказать, что Патон — потомственный металлург. Имя его отца, академика Евгения Патона, носит знаменитый цельносварной мост через Днепр в Киеве. Проезжая по этому мосту, Борис Патон всегда словно встречается с отцом и говорит: «Здравствуй, батя!» Сам он, безусловно, достойный сын и продолжатель научной династии — автор более 1000 публикаций и 400 изобретений. Область его научных интересов — технология металлов, автоматическая и полуавтоматическая сварка, а сейчас — создание сварочных роботов.

«Есть такое понятие, как прорывные технологии, — отметил, говоря о Патоне, хорошо знакомый с ним по работе бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков, — Некоторые проблемы в металлургии решаются веками эволюционным путем. Но есть прорывные технологии, которые очень быстро завоевывают мир. Это и космос, и авиация, это и сварочное дело, которому посвятил свою жизнь Борис Евгеньевич. Прошло 80 лет всего лишь, когда из мастерских, обмазанных зубным порошком, люди начинали что-то варить. Сегодня невозможно представить нашу страну без мощной сварочной индустрии».

После распада Советского Союза Борис Патон, понимая важность единства науки, выступил с инициативой создания Международной ассоциации академий наук (МАН).

«Это было важно в то время, потому что на большом пространстве разных стран необходимо было поддерживать ту систему организации науки, которая сложилась в СССР, — подчеркнул глава РАН. — МАН здравствует, в её ряды вступает всё больше стран. В этом году членом МАН стала Китайская академия наук. Там есть и Вьетнамская академия наук, и Академия наук Черногории. На будущий год планируется вступление еще нескольких членов».

Борис Патон является членом Российской академии наук, начиная со времен СССР, уже 56 лет, сообщил академик Юрий Осипов. Он хорошо знал легендарных ученых, стоявших во главе Академии наук — академика Мстислава Келдыша и Анатолия Александрова. Теперь он и сам уже история и легенда, но живая и здравствующая.

«Все 22 первых года существования Российской академии наук он был рядом, — признается академик Осипов, — я бы сказал так: он всегда подставлял свое плечо. Он давал ценные советы и предпринимал важные действия в поддержку науки».

В день 100-летия академика Бориса Патона российским коллегам удалось связаться с ним по телефону и поздравить с юбилеем. А Нобелевский лауреат академик Жорес Алферов послал ему видеообращение, в котором особо подчеркнул, что при непростых взаимоотношениях между Украиной и Россией Борис Патон, являясь президентом Украинской академии наук, остается «верным другом России».