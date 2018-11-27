Симферополь, 27 ноября, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу на два месяца члена экипажа буксира ВМС Украины «Яни Капу» Виктора Варемеза — до 25 января 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Мечта». Реж. Михаил Ромм. 1941. СССР Арест

«Ходатайство обоснованно и подлежит удовлетворению, — отметил судья Михаил Белоусов.

Сам подсудимый во время заседания объявил себя невиновным, поскольку выполнял не свои пожелания, а приказы вышестоящего начальства. Однако суд согласился с доводами правоохранителей, которые настаивали на том, что украинский военнослужащий может скрыться от следствия, поэтому его необходимо арестовать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что украинские военнослужащие, которые незаконно пересекли российскую границу в Керченском проливе, должны поставить свечку за здравие российских пограничников, поскольку они сохранили им жизни.