Санкт-Петербург, 27 ноября, 2018, 16:07 — ИА Регнум. Санкт-Петербург переживает последствия беспрецедентной автомобилизации, которая уже привела к большим проблемам на дорогах города. За последние шесть лет число автомобилей в Северной столице выросло на 15%, и по количеству легковых машин на 1000 жителей Санкт-Петербург уже обогнал Москву. Об этом сообщил 27 ноября вице-губернатор города Игорь Албин на пленарном заседании Международного форума транспортной инфраструктуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка в Петербурге

По данным чиновника, на 1000 петербуржцев приходится 317 автомобилей, в Москве этот показатель составляет 297 автомобилей, а в целом по России — 293 автомобиля на 1000 жителей.

По словам Албина, в режиме перегрузки сейчас находятся почти 500 км автомобильных дорог Петербурга, что составляет 15% от общей протяженности улично-дорожной сети города (3461 км).

Власти Санкт-Петербурга намерены решать эту проблему, отдавая приоритет прежде всего общественному городскому транспорту.

«Нам предстоит переосмыслить весь транспортный каркас Петербурга», — заявил Игорь Албин.

В частности, на развитие автоматизированной системы управления дорожным движением в ближайшие пять лет будет направлено почти 4 млрд рублей.