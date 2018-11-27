Ереван, 27 ноября, 2018, 13:03 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян жёстко отреагировал на критику со стороны оппозиции и пользователей соцсетей, которая касалась выступления на предвыборном митинге соратника премьер-министра Сасуна Микаеляна, сделавшего скандальное заявление о том, что победа «бархатной» революции в Армении важнее, чем освободительная война в Нагорном Карабахе.

Стоп-кадр прямого эфира youtube.com Сасун Микаелян

По словам Пашиняна, он не понимает «воодушевление» некоторых относительно заявления Сасуна Микаеляна. По мнению премьера, сам Микаелян понял, что не совсем корректно выразился и затем внес уточнение, заявив, что апрельская революция была очень важной именно в контексте достижений карабахского движения.

«Я вспомнил несколько совещаний в ходе которых заявлял, что не позволю обогащаться за счет питания и одежды военнослужащих. Я удивляюсь на заявления некоторых людей, которые годами следили или участвовали в грабеже армии. Сегодня они решили набрать политические очки за счет неправильно сформулированного предложения. Я этого не позволю», — сказал Пашинян (цитата по Новости-Армении).

По его словам, все грабители будут выброшены на помойку истории. Пашинян также призвал не сомневаться в его способностях как главнокомандующего и не лезть в политику.

«Призываю всех к серьезности. Я говорю это как Верховный главнокомандующий», — заключил Пашинян.